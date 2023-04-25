Новому депутату МО "Южно-Приморский" вручили мандат

Единороссу Елене Козловой вручили удостоверение депутата МО "Южно-Приморский" на заседании совета 25 апреля. По итогам дополнительных муниципальных выборов, которые прошли в Петербурге 9 апреля, за ее кандидатуру проголосовали 399 человек.

Козлова возглавляет школу №219 в Красносельском районе. Во время довыборов на одном из участков выяснилось, что среди членов УИК числится один из ее подчиненных - учитель ОБЖ, что запрещено законом. После огласки преподаватель покинул участок.

- Постараюсь оправдать доверие избирателей, - обратилась Козлова к новым коллегам.

Напомним, всего на апрельских довыборах в МО "Южно-Приморский", МО "Красное Село" и МО "Понтонный" депутатами стали пять человек. Все вакантные места достались представителям "Единой России". Подробнее о новоизбранных мундепах - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков