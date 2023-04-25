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Муниципал 18:19

Новому депутату МО "Южно-Приморский" вручили мандат

фото ЗакС политика Новому депутату МО "Южно-Приморский" вручили мандат

Единороссу Елене Козловой вручили удостоверение депутата МО "Южно-Приморский" на заседании совета 25 апреля. По итогам дополнительных муниципальных выборов, которые прошли в Петербурге 9 апреля, за ее кандидатуру проголосовали 399 человек. 

Козлова возглавляет школу №219 в Красносельском районе. Во время довыборов на одном из участков выяснилось, что среди членов УИК числится один из ее подчиненных - учитель ОБЖ, что запрещено законом. После огласки преподаватель покинул участок

- Постараюсь оправдать доверие избирателей, - обратилась Козлова к новым коллегам.

Напомним, всего на апрельских довыборах в МО "Южно-Приморский", МО "Красное Село" и МО "Понтонный" депутатами стали пять человек. Все вакантные места достались представителям "Единой России". Подробнее о новоизбранных мундепах - в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Южно-Приморский
Упоминаемые персоны
Козлова Елена Валентиновна 




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