Член УИК в Южно-Приморском сложил полномочия из-за кандидата-начальника

Наблюдатели на УИК № 1117, где голосуют избиратели из МО "Южно-Приморский", обратили внимание, что среди членов комиссии есть человек, который работает в образовательном учреждении, возглавляемом одним из кандидатов. После огласки в Telegram-каналах он подал заявление о сложении полномочий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Подозрения о связях с одним из кандидатов пали на Санана Самтонова, предложенного в комиссию собранием избирателей по месту работы. Местом работы оказалась школа № 219. По данным сайта учреждения, Самтонов там преподает ОБЖ. Одна из кандидатов, которая претендует на мандат в МО "Южно-Приморский", возглавляет эту школу.

- Посмотрели на сайте [преподавательский] состав, вычислили, что он работает в этой школе. Где-то часиков в 9 он пропал. Мы не видели, чтобы он выдавал бюллетени, но он сидел рядом с женщиной, выдающей бюллетени. Ну и ходил по избирательному участку, - рассказал ЗАКС.Ру доверенное лицо одного из кандидатов Владимир Молодоженя.

В избирательных комиссиях не могут работать лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов. Об этом говорится в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (ст. 29).

Председатель УИК № 1117 Татьяна Никитина пояснила ЗАКС.Ру, что Самтонов обратился в комиссию с заявлением о сложении полномочий. Она подтвердила, что решение вызвано его работой в образовательном учреждении.

- Он написал сам заявление. Мы в ТИК передали данные. В ТИК все есть, - добавила Никитина.

Член территориальной комиссии № 47 Игорь Аксенов подтвердил ЗАКС.Ру, что Самтонов отстранен от работы на участке.

Напомним, к полудню явка на довыборах составила 4%. Голосование проходит в МО "Южно-Приморский", МО "Понтонный" и МО "Красное Село". В последнем муниципалитете наблюдатели сообщали о неких "списках бюджетников" у членов комиссий.

Константин Леньков