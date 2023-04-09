К полудню явка на муниципальных довыборах составила 4%

К 12 часам на дополнительных муниципальных выборах в Петербурге проголосовали 1 377 человек, рассказал глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Явка составила 4,06% от числа избирателей. Активнее голосуют в Красном Селе и МО "Понтонный".

Двумя часами ранее, в 10:00, на участках отметились 1,11% избирателей. Всего в трех муниципалитетах открыты 19 участков, где собираются выбрать пятерых депутатов.

Напомним, в Горизбиркоме ожидают явку на уровне 10-15% на довыборах в МО "Южно-Приморский", МО "Красное Село" и МО "Понтонный". Мейксин в начале дня рассказал, что нарушений при открытии участков выявлено не было. Наблюдатели сообщили, что заметили некие "списки бюджетников" у членов комиссий.

Константин Леньков