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Муниципал 11:03

Явка на муниципальных довыборах к 10 часам составила 1,11%

фото ЗакС политика Явка на муниципальных довыборах к 10 часам составила 1,11%

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил в своем Telegram-канале о явке на дополнительных муниципальных выборах к 10:00 часам. Она составила 1,11%, заявил Мейксин.

"На 19 избирательных участках проголосовало к этому часу 376 человек, что составляет 1,11% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - написал глава Горизбиркома. 

Ранее он сообщил, что итоговая явка ожидается в районе 10-15%. 

Напомним, дополнительные выборы проходят в трех муниципальных образованиях Петербурга: МО "Поселок Понтонный", МО "Красное Село" и МО "Южно-Приморский". Жители этих территорий должны выбрать пять новых депутатов. 

София Саттарова


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