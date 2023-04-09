Явка на муниципальных довыборах к 10 часам составила 1,11%

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил в своем Telegram-канале о явке на дополнительных муниципальных выборах к 10:00 часам. Она составила 1,11%, заявил Мейксин.

"На 19 избирательных участках проголосовало к этому часу 376 человек, что составляет 1,11% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - написал глава Горизбиркома.

Ранее он сообщил, что итоговая явка ожидается в районе 10-15%.

Напомним, дополнительные выборы проходят в трех муниципальных образованиях Петербурга: МО "Поселок Понтонный", МО "Красное Село" и МО "Южно-Приморский". Жители этих территорий должны выбрать пять новых депутатов.

София Саттарова