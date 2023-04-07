"Ожидаем явку на уровне 10-15%": Мейксин о муниципальных довыборах 9 апреля

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, что ожидает на муниципальных довыборах 9 апреля явку на уровне 10-15%. Глава ГИК отметил, что подобные прогнозы – прерогатива политологов.

- Мы ожидаем явку на уровне 10-15%, с учетом того, что это дополнительные выборы депутатов муниципальных советов. В любом случае, территориальные избирательные комиссии провели большую работу по информированию избирателей, разместили информацию на информационных стендах, а также всем избирателям доставлены приглашения принять участие и проголосовать в это воскресенье, - сказал Мейксин.

Мейксин отметил, что во время выдвижения и регистрации кандидатов в Горизбирком не поступило ни одной жалобы от кандидатов, а территориальные комиссии, которые отвечают за проведение муниципальных выборов, зарегистрировали всех кандидатов, которые подали полный пакет документов в установленные сроки.

- Избирательная кампания проходит крайне корректно, исключительно в рамках закона, что отмечаем не только мы, но и многие эксперты. Что касается агитационного периода, он также проходит полностью в рамках закона, у избирательных комиссий не возникло вопросов к предвыборной агитации кандидатов. Здесь хочется отметить хорошую разъяснительную работу ТИК по порядку ведения агитации, - добавил он.

Годом ранее Мейксин предположил, что явка на дополнительные муниципальные выборы 2022 года будет около 15%. Фактическая явка составила чуть меньше 10%.

Напомним, уже в это воскресенье в МО "Понтонный", МО "Красное Село" и МО "Южно-Приморский" пройдут дополнительные выборы в муниципальные советы. Всего статус зарегистрированных кандидатов получили 31 человек. Подробнее о грядущем голосовании - читайте в подробном материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков