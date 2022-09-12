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Выборы - 2022

Муниципал 10:21

Итоговая явка на довыборах в Петербурге составила 9,97%

фото ЗакС политика Итоговая явка на довыборах в Петербурге составила 9,97%

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин утром 12 сентября подвёл итоги дополнительных выборов в муниципальные образования города, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Мейксин сообщил, что итоговая явка на голосовании составила 9,97%. Всего в волеизъявлении поучаствовали 24 773 избирателя, уточнил глава ГИК. 

По его словам, самая высокая явка была в МО "Город Зеленогорск" - 24,51%. Меньше всего голосовали в МО "Невский округ" - 6,12%, уточнил Мейксин.

По его мнению, выборы прошли достаточно организованно при минимальном количестве замечаний. Для территориальных избирательных комиссий и Горизбиркома прошедшее голосование было экзаменом, который комиссии уверенно прошли, считает Мейксин.

Он напомнил, что для действующего состава Горизбиркома довыборы были первым голосованием. Кроме этого, в этот раз муниципальными выборами занимались не ИКМО, а территориальные комиссии, добавил председатель ГИК.

София Саттарова


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МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Невский округ

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