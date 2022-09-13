Горизбирком пообещал разобраться с внезапным изменением итогов выборов на участке в МО "Светлановское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия допустила, что итоги голосования на участке № 345 в МО "Светлановское" могут быть отменены. Утром 13 сентября Горизбирком объявил, что проводит проверку в отношении УИК № 354 и ТИК № 22.

Сомнения возникли по поводу соблюдения процедуры установления итогов голосования. Согласно избирательному законодательству, после завершения подсчета голосов на участке должна быть вывешена увеличенная форма протокола. После этого итоговый протокол передают в территориальный избирком, который суммирует поступившие со всех участков данные.

В распоряжении ЗАКС.Ру есть фотографии увеличенной формы протокола, которая вечером 11 сентября была вывешена на участке № 354, а также оглашение результата подсчета голосов председателем УИК Олегом Родионовым (направлен в комиссию "Единой Россией"). Согласно этим материалам, единоросс Сергей Штуков получил 31 голос, а кандидат от КПРФ Виктор Швецов - 65. Однако в итоговый протокол вошли другие данные: у Штукова - 81 голос, у Швецова - 15. Эти цифры передали в ТИК и внесли в ГАС "Выборы".

Отметим, что ранее на том же участке наблюдательницу Викторию Михайлову отказались брать на надомное голосование, мотивировав это тем, что она туда уже один раз ходила. Михайлова рассказывала ЗАКС.Ру, как на первой "надомке" увидела, что из 12 избирателей, якобы попросивших комиссию прийти к ним домой, голосовать согласился только один. Остальные были удивлены приходу членов УИК или их вообще не оказалось дома.

В случае, если Горизбирком примет решением отменить результаты выборов на этом участке, на победу Штукова это не повлияет.