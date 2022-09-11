Наблюдательницу отказались пустить на надомное голосование в МО "Светлановское" и вынесли ей два предупреждения

Наблюдательница от "Справедливой России" и "Наблюдателей Петербурга" на участке № 354 в МО "Светлановское" Виктория Михайлова рассказала ЗАКС.Ру, что ей не разрешили сопровождать два надомных голосования подряд.

Утром Михайлова пошла на "надомку" вместе с членами комиссии. По ее словам, из 12 избирателей, которых необходимо было обойти, проголосовал только один. Некоторые граждане уверяли, что не отправляли заявок на посещение членов УИК.

- Я почувствовала, что что-то не то и попросилась еще раз на надомное голосование. Мне сказали: "Вы же уже были, другие тоже хотят". Но у нас максимальное число наблюдателей не оговорено. Председатель УИК пообещал принять решение и предложил сесть и подождать, - сообщила Михайлова.

Дальнейшие события она сняла на видео. Председатель УИК Олег Родионов устроил импровизированное голосование с другими членами комиссии и решил не брать на обход наблюдательницу. Михайлова подчеркнула, что не знает, по какому именно вопросу члены комиссии голосовали.

Председатель УИК уговаривал представительницу "Наблюдателей Петербурга" сесть, повторяя, что та мешает ему работать. В итоге члены комиссии ушли на "надомку" без нее.

- Я попробовала идти следом, шла по улице и просила взять с собой. У них было место в машине, но меня туда не взяли, - отметила Михайлова.

Она добавила, что получила от руководителей УИК два устных предупреждения. В случае третьего ее пообещали удалить.

ЗАКС.Ру созвонился с председателем УИК Родионовым, назначенным в комиссию по направлению "Единой России". Однако разговора с ним не получилось.

- Какой журналист? Вопрос не по адресу. Вы не туда позвонили, - сказал Родионов и бросил трубку.

Напомним, большинство жалоб на муниципальных довыборах в Петербурге связаны с надомным голосованием. Глава Горизбиркома Максим Мейксин заявил, что правом присутствия на голосовании вне помещения не обладают кандидаты, доверенные лица, представители СМИ и члены вышестоящих комиссий.

Сергей Еремеев, скрин из видео Виктории Михайловой