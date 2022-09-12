Петербургское отделение КПРФ усомнилось в легитимности прошедших довыборов

Бюро комитета петербургского отделения КПРФ распространило 12 сентября заявление в связи с прошедшими накануне в городе довыборами муниципальных депутатов. Коммунисты заявили о нарушениях при голосовании и выразили мнение, что "как организаторы, так и исполнители этого безобразия должны быть привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности".

По заявлению КПРФ, на прошедших довыборах "вместо использования целой палитры фальсификаций применяли в основном одну "технологию"" в виде надомного голосования. "Независимым наблюдателям от КПРФ под разными надуманными предлогами отказывали в возможности контролировать происходящее там. Доходило до совсем уж нездоровых действий вроде побегов от коммунистов через "черные ходы". На все жалобы приходил отказ в удовлетворении", — пожаловались партийцы.

Победу "Единой России" петербургские коммунисты назвали "пирровой", попутно заявив о невозможности называть прошедшие выборы легитимными. Явку менее 10 % они сочли "не только результатом деполитизации в нашем обществе, но еще и индикатором доверия к системе вообще".

На выборах в Петербурге из 38 мандатов 34 достались представителям "Единой России", заявил в понедельник глава Горизбиркома Максим Мейксин. По его словам, явка в городе составила 9,97 %. Сегодня же, комментируя итоги выборов в России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал их с поддержкой гражданами спецоперации на Украине.