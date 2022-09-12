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Выборы - 2022

Новости 13:59

Песков объяснил итоги выборов поддержкой россиянами спецоперации

фото ЗакС политика Песков объяснил итоги выборов поддержкой россиянами спецоперации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков увидел определенную связь между итогами сентябрьских выборов и поддержкой россиянами спецоперации на Украине, сообщило 12 сентября РИА "Новости". По его мнению, полученные результаты свидетельствуют о согласии жителей страны с в том числе проводимым курсом властей на востоке соседней страны.

"Безусловно, конечно, это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений", —произнес Песков в ответ на вопрос, можно ли расценивать результаты выборов как свидетельство поддержки гражданами спецоперации российской армии.

С 9 по 11 сентября в российских регионах проходили выборы разных уровней. В Петербурге проходили довыборы муниципальных депутатов, голосование длилось один день. По сообщению председателя Горизбиркома Максима Мейксина, 34 из 38 мандатов отошли кандидатам от "Единой России".


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