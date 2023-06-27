ЗакС Петербурга может "лишиться" единоросса Далматова

Представитель фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Далматов подал обращение о снятии с себя полномочий депутата, передаёт "Фонтанка". На протяжении последних пяти месяцев он не только не присутствовал на заседаниях парламента, но также не оставлял доверенности на голосование за себя по вопросам повесток.

Рассмотрение заявления Далматова, по его словам, планируется 28 июня. По словам его коллег по парламенту, как пишет "Фонтанка", причиной отсутствия Далматова на заседаниях могли быть "личные проблемы".

Отметим также, что Далматов является одним из наиболее обеспеченных депутатов петербургского ЗакСа. По итогам 2021 года он зафиксировал доход в размере 32 млн рублей.

Депутат-единоросс избирался на последних выборах в Заксобрание в 2021 году от 18-го одномандатного округа в Кировском и Красносельском районе. Его соперником по округу планировал стать бывший депутат ЗакСа Сергей Никешин, однако ему отказали в регистрации на выборах из-за якобы наличия брака в подписях. Впоследствии Верховный суд России признал незаконным отказ в регистрации Никешина.

Фото: ЗАКС.Ру