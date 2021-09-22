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Новости 14:04

Верховный суд признал незаконным снятие с выборов депутата Никешина

фото ЗакС политика Верховный суд признал незаконным снятие с выборов депутата Никешина

Верховный суд России признал незаконным отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания действующего парламентария Сергея Никешина, следует из данных на сайте суда. Там же указано, что решение принято 18 сентября. Это был второй день голосования за новый состав ЗакСа.

Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на Никешина пишет, что Верховный суд учел факт голосования секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марины Ждановой за снятие парламентария с выборов. ЗАКС.Ру связаться с депутатом не удалось. 

Никешин в ЗакСе представляет "Единую Россию", но в праймериз партии он не участвовал и пошел на выборы 2021 года самовыдвиженцем. Для регистрации в качестве кандидата ему надо было собрать подписи избирателей в свою поддержку. Отвечающая за выборы территориальная комиссия признала большинство автографов недействительными. Горизбирком поддержал это решение. 

На тот момент ЗакС своим постановлением досрочно прекратил обязанности одного из членов ГИК — секретаря Ждановой. Горизбирком своим решением вернул ей полномочия. Против выступил член ГИК Алексей Березин. Он заявил, что ГИК обязана исполнять решения Законодательного органа, пока оно не оспорено в суде. Иначе все решения Горизбиркома при голосовании Ждановой в нынешнем положении могут признать незаконными. Суд позже восстановил Жданову в должности. 

Никешин выдвигался по одномандатному округу № 18. На прошедших выборах больше всего голосов там набрал кандидат от "Единой России" Алексей Далматов.

Напомним, в 2019 году на муниципальных выборах в МО "Ланское" избирком отказал в регистрации Павлу Чупрунову. Позже в суде он доказал незаконность этого отказа, но в список кандидатов его так и не включили. После выборов суд отменил итоги выборов в округе, где выдвинался Чупрунов.

По информации "Ротонды", Никешин тоже намерен оспаривать результаты выборов в округе № 18. 


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