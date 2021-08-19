ГИК своим решением подтвердила полномочия Ждановой и намерена обратиться в суд

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 августа решила протокольно самостоятельно подтвердить полномочия члена ГИК Марины Ждановой, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Ранее Законодательное собрание Петербурга приняло постановление о лишении Ждановой полномочий без мотивировки, хотя такое решение можно принять только по серьезным основаниям.

С инициативой подтвердить полномочия выступил член ГИК Дмитрий Краснянский.

⁃ Мы все понимаем юридическую значимость и ценность "постановления", принятого вчера, - заявил Краснянский.

Против выступил член Горизбиркома Алексей Березин. Он заявил, что ГИК обязана исполнять решения Законодательного органа, пока оно не оспорено в суде. Березин отметил, что все решения Горизбиркома могут признать незаконными, так как они приняты с человеком без полномочий члена комиссии. Ему возразил член ГИК Олег Зацепа. Он напомнил, что избирком призван защищать права граждан. Среди этих прав - право быть членом комиссии, заявил Зацепа. В законности самостоятельного решения ГИК подтвердить права Ждановой усомнилась и член ГИК Ольга Покровская.

Член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев предложил коллегам также проголосовать за обращение в суд с иском об оспаривании постановления ЗакСа об отзыве Ждановой. Березин заявил, что заявления в суд должны подавать те, чьи права нарушены - то есть сама Жданова. Исключение члена комиссии из состава Горизбиркома без оснований нарушает права избиркома, возразили ему коллеги.

За оба предложения проголосовали девять человек, включая саму Жданову. Против высказались четыре члена Горизбиркома.

София Саттарова