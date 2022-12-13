Члены ТИК через суд требуют 1,5 млн рублей от доверенного лица петербургского коммуниста

Из-за освещения последних муниципальных выборов в Петербурге в социальных сетях доверенное лицо кандидата от КПРФ Андрей Серяков стал ответчиком по иску трех членов избиркома в Василеостровском районе. Как сообщает издание "Бумага", члены ТИК №33 сочли подорванной свою репутацию из-за сведений, распространенных Серяковым об их работе.

В качестве истцов выступают Сергей Гусев, Николай Миронюк и Дмитрий Голов. Суммарно они требуют взыскать с Серякова, на выборах бывшего доверенным лицом кандидата в депутаты МО "№7" Романа Гуркина, полтора миллиона рублей. Кроме того, они добиваются удаления публикаций о себе вместе с фотографиями.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Гусев, Миронюк и Голов подали в Василеостровский районный суд еще в начале октября. Как следует из карточки дела, там решили, что вопрос не может рассматриваться в петербургском суде. Андрей Серяков в беседе с ЗАКС.Ру пояснил, что иск передали по месту его прописки в Ивановскую область и сами документы по делу он получил только 13 декабря. Пока Серяков не решил, будет ли он ходатайствовать о переносе рассмотрения в Петербург.

Автор публикаций о ходе голосования на УИК №116, в частности, указывал на странности при проведении надомного голосования, которое, по его словам, прошло в Военно-морской академии им. Кузнецова. Представители ТИК №33 рассматривали жалобы на ход надомного голосования, но не нашли оснований для аннулирования бюллетеней.