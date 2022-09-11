На участке с голосами из военной академии в МО № 7 победила "Единая Россия"

Участковая избирательная комиссия № 116 в МО № 7 закончила подсчет голосов. Больше всего на этом участке голосовали за кандидатов от "Единой России". По данным итоговых протоколов, их поддержало в 14 раз больше человек, чем остальных претендентов. 80% бюллетеней заполнили вне помещения для голосования — в военной части на территории Военно-морской академии. Выездная комиссия туда прошла без наблюдателей из-за особого режима такого "участка".

Доверенное лицо кандидата от КПРФ Романа Гуркина Андрей Серяков подал председателю УИК жалобу с требованием аннулировать бюллетени с этого надомного голосования. В тексте обращения он написал, что бланки не были пересчитаны вручную, а сразу помещены в КОИБ. Кроме того, ему показалось, что на бюллетенях "галочки" якобы могли быть проставлены двумя людьми. К такому выводу он пришел, увидев схожее написание символов.

- Мне показалось, что огромное количество галочек поставлены за одних и тех же кандидатов. Я подумал, что это суперстранно. Я пытался остановить. Там 400 человек проголосовало. Парни по 20 лет. Я просто представил, как они должны галочки ставить — невозможно, чтобы все ставили галочки. Кто-нибудь бы крестик поставил, - предположил Серяков в разговоре с ЗАКС.Ру.

Наблюдатель от КПРФ Маргарита Романова рассказала ЗАКС.Ру, что комиссия не стала рассматривать жалобу. По ее словам, комиссия стала расходиться по домам.

- Комиссия высказала свою позицию, что ничего они менять не будут. Все жалобы рассмотрены. Никаких дополнительных ответов они не готовят сейчас, - заявила Романова.

Жалобы на ход "надомки" на этом участке действительно уже рассматривали. Днем в территориальной избирательной комиссии №33, которая отвечает за выборы в МО № 7, обсудили четыре жалобы, связанные с походом мобильной группы УИК на режимный объект. Авторы жалобы указывали, что председатель не обеспечил равные возможности для наблюдателей и члена ТИК №33, которая также не смогла пройти на "закрытый" участок. Члены территориального избиркома не нашли причин для аннулирования бюллетеней.

Согласно итоговому протоколу с УИК № 116, у единороссов Андрея Гурчина и Светланы Филипповой по 424 и 428 голосов соответственно. У остальных кандидатов число голосов не превышает 30 штук.

В ГАС "Выборы" уже внесены результаты с других четырех избирательных участков (№№ 112, 113, 115, 117), где проходили выборы депутатов МО № 7. Там также лидируют кандидаты от "Единой России".

После закрытия избирательных участков глава Горизбиркома Максим Мейксин заявил, что выборы прошли "достаточно корректно".

Константин Леньков