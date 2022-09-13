Новые мундепы - старые лица

Довыборы в местные советы Петербурга завершились без сенсаций. В результате низкой явки и большой популярности надомного голосования "Единая Россия" забрала почти все мандаты. Рассказываем про новых депутатов, среди которых оказались олимпийская чемпионка, подруга Валентины Матвиенко и ветеран ополчения Новороссии.

Всего в Петербурге разыгрывались 38 мест в 17 муниципальных советах. 34 мандата получила "Единая Россия". Лидер петербургского отделения партии Сергей Боярский заявил, что залогом победы стала длительная и слаженная работа на территории. Глава Горизбиркома Максим Мейксин сообщил, что нарушений в день выборов комиссия не нашла. О жалобах - в основном связанных с надомным голосованием, - которые не впечатлили СПбИК, ЗАКС.Ру рассказывал отдельно.

Фамилии всех участников и победителей муниципальных довыборов можно найти на нашей карте. Подробнее остановимся на наиболее колоритных вновь прибывших мундепах.

Муниципальный зигзаг Щербаковой

Опытнейшая Мария Щербакова стала одной из главных звезд муниципальной кампании - 2022. Ветеран петербургской политики и подруга спикера Совета Фдерации Валентины Матвиенко просидела без работы чуть больше года. За последние пару лет, если сравнить декларации об имуществе Щербаковой в бытность депутатом ЗакСа и нынешнюю, в собственности у нее появились доли в праве на недвижимость в Архангельской области, а также грузовик УАЗ.

Участие в местных выборах на Большой Охте известного политика, казалось бы, уже ушедшего на пенсию, породило разные слухи. Одни прочили Щербаковой роль главы будущего укрупненного муниципалитета, другие - место в Совфеде. Сама кандидатка предпочла сохранить интригу.

Конкурентов в округе у нее было мало. Выборы прошли спокойно. Единственным более-менее заметным скандалом стал плакат с портретом Щербаковой, который висел на школе, где проходило голосование. И тот быстро сняли.

Золотоносный депутат

Гораздо веселее выборы прошли в городе Пушкин. Там на участках вырубали свет, находили бюллетени с отметками, а на агитацию кандидата-"яблочника" написал донос депутат Госдумы Виталий Милонов.

Но вся эта суета, похоже, прошла мимо победителей. Кандидаты от "Единой России", занявшие два первых места, в гуще электоральных страстей замечены не были. Прошедшая в местный совет олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова в день выборов постила в своем Telegram-канале видео с собакой, а также фотографии сырников и вечернего Владивостока, своего родного города. Ранее, отвечая на вопросы подписчиков того же канала, она рассказала, что решила стать депутатом "для продвижения спорта" в Пушкине.

Вместе с ней мандат местного депутата получила главный врач поликлиники № 60 Валентина Жолудь. На всех участках ей удалось обойти чемпионку Токио-2020.

Оккервильский трюк

В МО "Оккервиль" на выборах победил Вадим Кучер. Он руководит ООО "Метис", которое специализируется на печати газет и другой полиграфической деятельности.

С жизнью "Оккервиля" Кучер прекрасно знаком. Во-первых, он главный редактор местной муниципальной газеты. Во-вторых, он уже был здесь депутатом. Причем действующего созыва. Весной 2021 года губернатор Александр Беглов направил обращение в муниципальный совет, указав на неполные сведения в декларации о доходах Кучера. Мундеп не отчитался об имуществе своих несовершеннолетних детей.

Депутат не стал дожидаться рассмотрения письма Беглова на совете и сам заявил о сложении полномочий. Место освободилось, и теперь он избрался на него вновь. Правда, голосов получил уже меньше.

Вместе с ним победу в "Оккервиле" одержал генеральный директор "Тренд Медиа" Егор Иваков.

Родные

В органах местного самоуправления Петербурга уже не первый созыв можно встретить родственников статусных городских политиков. Дети, сестры, матери, отцы, кузены, девери, золовки депутатов Госдумы и ЗакСа - кого только не встретишь в муниципалитетах, если как следует покопаться.

На сентябрьских довыборах в городе Зеленогорске победил Дмитрий Чечин, сын главы комитета территориального развития и экс-председателя Горизбиркома Натальи Чечиной. Последнее время он руководил администрацией поселка Белоостров. После избрания депутатом этот пост придется покинуть. Однако о понижении говорить пока не приходится. Чечину прочат должность главы Зеленогорска, тем более что с декабря 2021 года эта должность вакантна. Предыдущий глава сложил полномочия, а его обязанности временно исполняет заместитель Александр Савинов.

Лейтенант Вооруженных сил Павел Кочанжи стал депутатом в Невском округе, которым руководит его отец Сергей Кочанжи. Прямо перед выборами фото Кочанжи-младшего и другого кандидата-единоросса, администратора рынка "Правобережный" Сергея Николаева опубликовали в муниципальной газете округа "Веселый Поселок". В материале рассказывали о праздновании Дня знаний. Будущих депутатов в газете назвали "представителями МО "Невский округ". "Коммунисты России" жаловались на это в Горизбирком, но не помогло.

Всего в Невском округе разыграли четыре мандата. Явка в этом муниципалитете была самой низкой в городе. На территории, где победили Кочанжи и Данилов, проголосовали только 6,96% избирателей. На соседней - 5,23%. Там депутатами избрали одного из руководителей некоммерческой организации "Ветераны Новороссии" Дениса Шинкаренко и главного энергетика ООО "Промкомплекс" Леонида Шибанова (ЛДПР).

Неединороссы

Помимо Шибанова, еще три победителя довыборов шли не от "Единой России". Двое из них были кандидатами от ЛДПР. В том числе новый руководитель петербургского отделения партии Сергей Котельников. Он вошел в совет МО "Невская застава".

Еще одна представительница ЛДПР Наталья Шуркина стала мундепом города Зеленогорска. Шуркина работает в Жилкомсервисе Курортного района.

Единственный самовыдвиженец, которому удалось стать депутатом, - завкафедры морфологии человека в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова Дмитрий Старчик. Он избрался в совет МО "Шувалово-Озерки".

Прочие победители

В городе Ломоносове мундепом стал школьный педагог-организатор Кирилл Шарга. Он член общественного совета муниципалитета, исполнитель патриотических песен и сын директора школы № 602 Ларисы Шарги. Она в свое время тоже представляла "Единую Россию" на муниципальных выборах, правда, областных.

Политтехнолог Алексей Ломов стал мундепом МО "Ржевка". В прошлом он был депутатом парламента Ленобласти и советником главы Всеволожского района. Безуспешно пытался войти в действующий состав Горизбиркома.

Вместе с ним в местный совет "Ржевки" избрался главврач поликлиники № 107 Игорь Архипов. Медиков среди новых депутатов вообще много.

В МО "Сосновское" победили главврач детской поликлиники № 17 Анна Игошина и заместитель главврача детской поликлиники № 7 Марина Ликандрова.

Медработница пополнила местный совет МО "Прометей". Там на довыборах выиграла заведующая консультативно-диагностическим центром поликлиники № 112 Наталья Озерова. Вместе с ней в совет прошел замгендиректора в "Жилкомсервисе № 1 Калининского района" Михаил Ломасов.

Главврач поликлиники № 63 Олеся Рубанова стала мундепом в МО "Шувалово-Озерки". В МО № 7 депутатами стали заведующий отделением городской поликлиники № 4 Андрей Гурчин и директор школы № 27 Светлана Филиппова.

Вакантное место в совете "Невской заставы" досталось бывшему депутату МО "Обухово" Егору Дрозду. Он работает директором спортивной школы олимпийского резерва № 1 Невского района.

На довыборах в "Южно-Приморском" победила пенсионерка, бывший директор гимназии № 271 Людмила Спиридонова. Она уже избиралась местным депутатом в 2009 году.

В совет МО "Дачное" вошли ведущий консультант ООО "ИБС Санкт-Петербург" Эльвира Деревенчук и исполнительный директор "Культурный клуб СПб" Наталья Бызова.

В МО № 15 победили руководитель детского сада № 32 Ольга Проскурина, замдиректора школы № 120 Алексей Козлов и заместитель заведующего детсадом № 2 Екатерина Костыгова.

В МО "Светлановское" на выборах "разыгрывали" самое большое число свободных мандатов - шесть. Их получили бюджетники: заведующая отделением в детской поликлинике № 71 Елена Васильева, главврач кожно-венерологического диспансера № 10 Остап Бондарь, директор "Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района" Наталья Лебедева, главврач поликлиники № 99 Александр Загородников, директор ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района" Наталья Беляева и замдиректора жилищного агентства Сергей Штуков. Последний уже пытался избраться в совет в 2019 году.

Сергей Еремеев, София Саттарова