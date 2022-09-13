Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 16:17

Новые мундепы - старые лица

фото ЗакС политика Новые мундепы - старые лица

Довыборы в местные советы Петербурга завершились без сенсаций. В результате низкой явки и большой популярности надомного голосования "Единая Россия" забрала почти все мандаты. Рассказываем про новых депутатов, среди которых оказались олимпийская чемпионка, подруга Валентины Матвиенко и ветеран ополчения Новороссии.

Всего в Петербурге разыгрывались 38 мест в 17 муниципальных советах. 34 мандата получила "Единая Россия". Лидер петербургского отделения партии Сергей Боярский заявил, что залогом победы стала длительная и слаженная работа на территории. Глава Горизбиркома Максим Мейксин сообщил, что нарушений в день выборов комиссия не нашла. О жалобах - в основном связанных с надомным голосованием, - которые не впечатлили СПбИК, ЗАКС.Ру рассказывал отдельно

Фамилии всех участников и победителей муниципальных довыборов можно найти на нашей карте. Подробнее остановимся на наиболее колоритных вновь прибывших мундепах.

Муниципальный зигзаг Щербаковой

Опытнейшая Мария Щербакова стала одной из главных звезд муниципальной кампании - 2022. Ветеран петербургской политики и подруга спикера Совета Фдерации Валентины Матвиенко просидела без работы чуть больше года. За последние пару лет, если сравнить декларации об имуществе Щербаковой в бытность депутатом ЗакСа и нынешнюю, в собственности у нее появились доли в праве на недвижимость в Архангельской области, а также грузовик УАЗ.

IMG_7906.JPG (162 KB)

Участие в местных выборах на Большой Охте известного политика, казалось бы, уже ушедшего на пенсию, породило разные слухи. Одни прочили Щербаковой роль главы будущего укрупненного муниципалитета, другие - место в Совфеде. Сама кандидатка предпочла сохранить интригу

Конкурентов в округе у нее было мало. Выборы прошли спокойно. Единственным более-менее заметным скандалом стал плакат с портретом Щербаковой, который висел на школе, где проходило голосование. И тот быстро сняли. 

Золотоносный депутат

Гораздо веселее выборы прошли в городе Пушкин. Там на участках вырубали свет, находили бюллетени с отметками, а на агитацию кандидата-"яблочника" написал донос депутат Госдумы Виталий Милонов.  

Но вся эта суета, похоже, прошла мимо победителей. Кандидаты от "Единой России", занявшие два первых места, в гуще электоральных страстей замечены не были. Прошедшая в местный совет олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова в день выборов постила в своем Telegram-канале видео с собакой, а также фотографии сырников и вечернего Владивостока, своего родного города. Ранее, отвечая на вопросы подписчиков того же канала, она рассказала, что решила стать депутатом "для продвижения спорта" в Пушкине.

Вместе с ней мандат местного депутата получила главный врач поликлиники № 60 Валентина Жолудь. На всех участках ей удалось обойти чемпионку Токио-2020. 

Оккервильский трюк

В МО "Оккервиль" на выборах победил Вадим Кучер. Он руководит ООО "Метис", которое специализируется на печати газет и другой полиграфической деятельности. 

С жизнью "Оккервиля" Кучер прекрасно знаком. Во-первых, он главный редактор местной муниципальной газеты. Во-вторых, он уже был здесь депутатом. Причем действующего созыва. Весной 2021 года губернатор Александр Беглов направил обращение в муниципальный совет, указав на неполные сведения в декларации о доходах Кучера. Мундеп не отчитался об имуществе своих несовершеннолетних детей.

Депутат не стал дожидаться рассмотрения письма Беглова на совете и сам заявил о сложении полномочий.  Место освободилось, и теперь он избрался на него вновь. Правда, голосов получил уже меньше. 

Вместе с ним победу в "Оккервиле" одержал генеральный директор "Тренд Медиа" Егор Иваков.

Родные

В органах местного самоуправления Петербурга уже не первый созыв можно встретить родственников статусных городских политиков. Дети, сестры, матери, отцы, кузены, девери, золовки депутатов Госдумы и ЗакСа - кого только не встретишь в муниципалитетах, если как следует покопаться.

На сентябрьских довыборах в городе Зеленогорске победил Дмитрий Чечин, сын главы комитета территориального развития и экс-председателя Горизбиркома Натальи Чечиной. Последнее время он руководил администрацией поселка Белоостров. После избрания депутатом этот пост придется покинуть. Однако о понижении говорить пока не приходится. Чечину прочат должность главы Зеленогорска, тем более что с декабря 2021 года эта должность вакантна. Предыдущий глава сложил полномочия, а его обязанности временно исполняет заместитель Александр Савинов.

IMG_4934.JPG (273 KB)

Лейтенант Вооруженных сил Павел Кочанжи стал депутатом в Невском округе, которым руководит его отец Сергей Кочанжи. Прямо перед выборами фото Кочанжи-младшего и другого кандидата-единоросса, администратора рынка "Правобережный" Сергея Николаева опубликовали в муниципальной газете округа "Веселый Поселок". В материале рассказывали о праздновании Дня знаний. Будущих депутатов в газете назвали "представителями МО "Невский округ". "Коммунисты России" жаловались на это в Горизбирком, но не помогло. 

Всего в Невском округе разыграли четыре мандата. Явка в этом муниципалитете была самой низкой в городе. На территории, где победили Кочанжи и Данилов, проголосовали только 6,96% избирателей. На соседней - 5,23%. Там депутатами избрали одного из руководителей некоммерческой организации "Ветераны Новороссии" Дениса Шинкаренко и главного энергетика ООО "Промкомплекс" Леонида Шибанова (ЛДПР).

Неединороссы

Помимо Шибанова, еще три победителя довыборов шли не от "Единой России". Двое из них были кандидатами от ЛДПР. В том числе новый руководитель петербургского отделения партии Сергей Котельников. Он вошел в совет МО "Невская застава"

Еще одна представительница ЛДПР Наталья Шуркина стала мундепом города Зеленогорска. Шуркина работает в Жилкомсервисе Курортного района.

Единственный самовыдвиженец, которому удалось стать депутатом, - завкафедры морфологии человека в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова Дмитрий Старчик. Он избрался в совет МО "Шувалово-Озерки".

Прочие победители

В городе Ломоносове мундепом стал школьный педагог-организатор Кирилл Шарга. Он член общественного совета муниципалитета, исполнитель патриотических песен и сын директора школы № 602 Ларисы Шарги. Она в свое время тоже представляла "Единую Россию" на муниципальных выборах, правда, областных. 

Политтехнолог Алексей Ломов стал мундепом МО "Ржевка". В прошлом он был депутатом парламента Ленобласти и советником главы Всеволожского района. Безуспешно пытался войти в действующий состав Горизбиркома. 

Вместе с ним в местный совет "Ржевки" избрался главврач поликлиники № 107 Игорь Архипов. Медиков среди новых депутатов вообще много.

В МО "Сосновское" победили главврач детской поликлиники № 17 Анна Игошина и заместитель главврача детской поликлиники № 7 Марина Ликандрова. 

Медработница пополнила местный совет МО "Прометей". Там на довыборах выиграла заведующая консультативно-диагностическим центром поликлиники № 112 Наталья Озерова. Вместе с ней в совет прошел замгендиректора в "Жилкомсервисе № 1 Калининского района" Михаил Ломасов. 

Главврач поликлиники № 63 Олеся Рубанова стала мундепом в МО "Шувалово-Озерки". В МО № 7 депутатами стали заведующий отделением городской поликлиники № 4 Андрей Гурчин и директор школы № 27 Светлана Филиппова. 

Вакантное место в совете "Невской заставы" досталось бывшему депутату МО "Обухово" Егору Дрозду. Он работает директором спортивной школы олимпийского резерва № 1 Невского района.

На довыборах в "Южно-Приморском" победила пенсионерка, бывший директор гимназии № 271 Людмила Спиридонова. Она уже избиралась местным депутатом в 2009 году. 

В совет МО "Дачное" вошли ведущий консультант ООО "ИБС Санкт-Петербург" Эльвира Деревенчук и исполнительный директор "Культурный клуб СПб" Наталья Бызова. 

В МО № 15 победили руководитель детского сада № 32 Ольга Проскурина, замдиректора школы № 120 Алексей Козлов и заместитель заведующего детсадом № 2 Екатерина Костыгова. 

В МО "Светлановское" на выборах "разыгрывали" самое большое число свободных мандатов - шесть. Их получили бюджетники: заведующая отделением в детской поликлинике № 71 Елена Васильева, главврач кожно-венерологического диспансера № 10 Остап Бондарь, директор "Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района" Наталья Лебедева, главврач поликлиники № 99 Александр Загородников, директор ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района" Наталья Беляева и замдиректора жилищного агентства Сергей Штуков. Последний уже пытался избраться в совет в 2019 году. 

Сергей Еремеев, София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Большая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Город Ломоносов
Пока еще нет голосов...
МО Город Пушкин
Пока еще нет голосов...
МО Дачное
Пока еще нет голосов...
МО Ивановский
Пока еще нет голосов...
МО Малая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Невская застава
Пока еще нет голосов...
МО Невский округ
Пока еще нет голосов...
МО Оккервиль
Пока еще нет голосов...
МО Прометей
Пока еще нет голосов...
МО Ржевка
Пока еще нет голосов...
МО Светлановское
Пока еще нет голосов...
МО Сосновское
Пока еще нет голосов...
МО Шувалово-Озерки
МО Южно-Приморский
Пока еще нет голосов...
МО №15
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Кочанжи Сергей Павлович
Упоминаемые персоны
Ахаимова Лилия Игоревна 
Жолудь Валентина Борисовна 
Иваков Егор Александрович 
Кочанжи Сергей Павлович 
Кучер Вадим Юрьевич 
Спиридонова Людмила Евгеньевна
Чечин Дмитрий Денисович 
Щербакова Мария Дмитриевна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама