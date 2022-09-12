Выборы "по-домашнему"

Дополнительные выборы в петербургских муниципалитетах 2022 года запомнились приездом пожарных на УИК, голосованием в темноте и многим другим. Правда, больше всего оппозиционеры сообщали о проблемах с надомным голосовании. Члены комиссий не брали с собой независимых наблюдателей, убегали через "черный ход" и приносили почти 400 голосов из военной части.

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Дополнительные выборы депутатов в муниципальных образованиях в Петербурге 11 сентября прошли, кажется, почти незаметными для горожан. Если явка на голосовании за депутатов Законодательного собрания в 2021 году составила 35,52%, то на довыборах в МО в 2022 году - 8,04%, по данным на 18:00 часов.

Всего петербуржцы выбирали новых депутатов в 20 округах 17 муниципальных образований. На кону стояли 38 мандатов, а работали в городе только 124 участка. Жалоб и сообщений о нарушениях было в разы меньше, чем на полноценных муниципальных выборах 2019 года. Но все же как тогда, так и сейчас с завидной частотой истории про надомное голосование.

С разных УИК сообщали о том, что независимых наблюдателей не пускали на надомное голосование. В частности, такой случай произошел на участке №346 в МО "Светлановское". Председательница комиссии Марина Пирогова рассказала ЗАКС.Ру, что по квартирам планируют отправить две группы: одной предстоит обойти 63 адреса, а второй - 36.

Наблюдатель на этом участке Рамиль Кавиев сообщил изданию, что его и представительницу КПРФ не хотели отпускать на надомное голосование с первой группой. Пирогова объяснила это тем, что туда уже записался один наблюдатель. Вторая причина недопуска - группа пойдет к избирателям, болеющим коронавирусом, пересказал слова председательницы Кавиев:

⁃ Якобы там ковидники, и у меня нет специальных средств для защиты от болеющих ковидом.

Во вторую группу Кавиева все же взяли. Ни эта, ни первая компания перед выходом на надомное голосование никаких средств защиты от коронавируса не надели.

В том же "Светлановском" на УИК №354 члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы не пускать на "надомку" наблюдательницу Викторию Михайлову. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что место в машине с людьми, которые отправились на выездное голосование, было, но ей все-равно отказали. Отметим, обычно избирательные участки находятся в пешей доступности от домов, в которых проживают прикрепленные к ним избиратели.

Похожие истории происходили и в других районах. "Справедливая Россия - За правду" сообщила, что в УИК №1555 в МО "Невская застава" наблюдателя тоже не взяли в машину, в которой люди поехали проводить надомное голосование. "Сбежавшей" эсеры назвали и урну на участке №1561 в МО "Ивановский". Наблюдатель от КПРФ на этом УИК Сергей Иванов не смог отправиться на надомное голосование, рассказала ЗАКС.Ру координатор местных наблюдателей компартии Оксана Кондаурова:

- Ему сказали, что едут на машине, а для него места нет. Я быстро приехала на своем автомобиле, чтобы сесть им "на хвост". Пока мы стояли на крыльце, узнавали подробности, Иванов пришел ко мне и сказал: "Они ушли через черный ход. То есть через черный ход вынесли урну для надомного голосования и уехали".

А в МО "№7" на УИКах №114 и №116 на выездное голосование не пустили наблюдателей от "Справедливой России - За правду", сообщили в партии. "Наблюдатели Петербурга" рассказали, что обе комиссии ходили на надомное голосование в Военно-морскую академию им. адмирала Н.Г. Кузнецова, куда не пустили их представителей.

"Наблюдатели, которые ожидали свои комиссии у входа, никого не дождались – судя по всему, члены комиссии вышли окольными путями (или трансгрессировали, кто знает?) и явились прямо на участки уже с ящиками, наполненными бюллетенями", - дополнили рассказ в "Наблюдателях Петербурга".

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на брифинге в 18:00 часов сообщил, что ГИК разбирал несколько случаев недопуска избирателей на надомное голосование. Пока нет подтвержденных нарушений на эту тему, заявил Мейксин.

- Есть определенная процедура. Тех наблюдателей, которые сообщили, что они хотят попасть на выездное голосование, в установленном порядке - это было сделано. Когда дополнительно, уже после регистрации наблюдатели говорили: "А я тоже хочу поехать". В таких случаях это законом уже не предусмотрено: дополнительные изменения в части состава наблюдателей, - сказал председатель Горизбиркома.

От 9 до 399

Проголосовать на дому избиратель имеет право по серьезным причинам, отмечается в федеральном законе о выборах. Там же уточняется, что комиссия может отказать человеку, если посчитает его причину недостаточно аргументированной. Сообщить о своем желании голосовать дома избиратель должен в избирательную комиссию, которая обязана фиксировать все заявления в отдельный реестр.

Несколько председателей участковых избирательных комиссий рассказали ЗАКС.Ру, что часть списков им предоставили социальные службы. В частности, об этом сообщила глава УИК №344 Анна Корчагина:

- Я так понимаю, это отработали социальные службы. <...> У нас всего 166 заявок. Я не знаю, насколько они там отрабатывали эти заявки. Может просто так нам фамилии дали тех, к кому сходить.

Председатель ГИК Мейксин ничего странного в составлении списков "надомников" социальными службами не увидел. По его словам, такая работа в качестве содействия избиркомам ведется всегда.

С разных УИК независимые наблюдатели сообщали, что хождения по домам результат приносило минимальный. Наблюдательница с УИК №199 Анастасия Федосеева рассказала ЗАКС.Ру, что заявок на "надомку" было чуть более 40. В итоге же собрать удалось только четыре голоса, сказала Федосеева.

"Справедливая Россия - За правду" сообщила, что в МО "Невская застава" на УИК №1553 из 11 заявок никто не проголосовал на дому, похожий результат на соседнем УИК №1554: 9 заявок и 0 голосов. При этом, отметили в партии, с УИК №1555 группа ушла без оппозиционных наблюдателей по 16 адресам - на всех из них избиратели якобы бюллетени заполнили.

На большинстве избирательных участков сообщали об общем количестве заявок около 60-70. Однако, два участка в МО №7 отличились. "Наблюдатели Петербурга" сообщили, что организовавшая голосование в воинской части УИКи №114 принесла 376 заполненных бюллетеней, а на участке проголосовало 46 человек. В УИК №116, который тоже ходил к военным, из части доставили 399 голосов, а в на сам участок пришли 95 избирателей, следует из данных итогового протокола.

Многие представители оппозиционных партий и наблюдатели заявляли, что цифры заявок на надомное голосование большие. Особенно при нынешней явке. Глава ГИК Мейксин считает, что ничего аномального в количестве заявок на надомное голосование нет. Обычно его используют пожилые люди, которые являются постоянными посетителями выборов, отметил председатель Горизбиркома:

- Цифры могут казаться большими исходя из того, что численность избирателей, которые принимают участие [в голосовании] не очень большая. Если вы посмотрите на большие голосования, то там надомное голосование примерно в тех же цифрах. <...> С точки зрения участия в выборах это самая организованная группа, которая традиционно принимает участие и просит, чтобы к ним приехали.

Однако, внимание к надомному голосованию объяснимо. Это один из самых распространенных способов фальсификации, заявила в своем Telegram-канале экс-депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова. Она отметила, что надомное голосование на муниципальных выборах играет решающую роль - там победа достигается сотнями голосов.

И многое другое

Помимо проблем с надомным голосованием и вопросов к нему, случались и другие необычные ситуации на довыборах 2022 года. В частности, самовыдвиженец в МО "Ржевка" Виталий Агеев сообщил ЗАКС.Ру, что ему вручили повестку в военкомат прямо на избирательном участке. В бумаге было написано, что явиться кандидат должен 7 сентября.

На УИК № 1554 в МО "Невская застава" приезжали пожарные, рассказал ЗАКС.Ру наблюдатель Кирилл Краско. По его словам, причина оказалась в том, что некая женщина хотела выключить на участке свет, но нажала на тревожную кнопку.

А вот на нескольких участках в Пушкине свет все же погас, но голосование из-за этого прерывать не стали, сообщила член ТИК № 20 Екатерина Белянкина, находившаяся в это время на участке №1951. По ее словам, в темноте участки провели около 30-40 минут.

- На участках сейчас по 2-3 избирателя. А во время выключенного света их появилось огромное количество. Полицейские отказывались проверять у них регистрацию, хотя мы просили, - сказала член ТИК.

Кандидатка в депутаты МО "№15" от "Справедливой России – За правду" Ольга Перепелова рассказала ЗАКС.Ру, что на УИК №200 она заметила у избирателей вложенные в паспорта календари "Единой России". По словам кандидатки, владелица одного из таких календарей сообщила ей, что их якобы выдали на некоем мероприятии местной администрации и там же назвали кандидатов, за которых надо голосовать.

Еще Перепелкина заявила, что на входе в школу с четырьмя УИКами представители якобы местной администрации установили стол, а сами сидели с георгиевскими лентами на одежде. К ним якобы подходили избиратели до и после голосования, сообщила кандидатка:

- Я встала на входе, чтобы встречать поток людей. Они даже меня не слушали. Я спрашивала их адрес, чтобы определить УИК и направить людей, чтобы они в школе не блуждали. Они говорят: "Да мы знаем, куда нам надо, нам надо георгиевскую ленточку. Нам сказали сначала получить ленточку, потом сфотографироваться напротив УИКа". <…> Потом они голосуют, идут обратно, подходят к столу, и девушка их записывает.

Перепелкина предположила, что так на участке проверяли явку сотрудников бюджетных организаций.

София Саттарова