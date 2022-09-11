Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 13:59

В Пушкине голосовали в темноте

фото ЗакС политика В Пушкине голосовали в темноте

Электричество отключили в части города Пушкин 11 сентября во время проведения дополнительных выборов в местный совет. Без света остались как минимум пять из восьми избирательных участков. Голосование на них продолжалось.

Член ТИК № 20 Екатерина Белянкина находилась в это время на участке № 1951. Он расположен в спортзале школы. Без комнатного света там стало темно, рассказала Белянкина.

- На участках сейчас по 2-3 избирателя. А во время выключенного света их появилось огромное количество. Полицейские отказывались проверять у них регистрацию, хотя мы просили, - сказала член ТИК.

Белянкина отметила, что электричество пропало после того, как она вместе с другим членом ТИК Ириной Лиманской стала составлять жалобу, увидев в книге избирателей галочки рядом с некоторыми фамилиями.

По ее словам, свет пропал в 12:40 часов дня. Включили его примерно через 30-40 минут.

Напомним, помимо Пушкина депутатов довыбирают еще 16 муниципалитетов Петербурга. К полудню проголосовали 2,6% избирателей.

Сергей Еремеев, фото - Екатерина Белянкина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Город Пушкин

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама