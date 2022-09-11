В Пушкине голосовали в темноте

Электричество отключили в части города Пушкин 11 сентября во время проведения дополнительных выборов в местный совет. Без света остались как минимум пять из восьми избирательных участков. Голосование на них продолжалось.

Член ТИК № 20 Екатерина Белянкина находилась в это время на участке № 1951. Он расположен в спортзале школы. Без комнатного света там стало темно, рассказала Белянкина.

- На участках сейчас по 2-3 избирателя. А во время выключенного света их появилось огромное количество. Полицейские отказывались проверять у них регистрацию, хотя мы просили, - сказала член ТИК.

Белянкина отметила, что электричество пропало после того, как она вместе с другим членом ТИК Ириной Лиманской стала составлять жалобу, увидев в книге избирателей галочки рядом с некоторыми фамилиями.

По ее словам, свет пропал в 12:40 часов дня. Включили его примерно через 30-40 минут.

Напомним, помимо Пушкина депутатов довыбирают еще 16 муниципалитетов Петербурга. К полудню проголосовали 2,6% избирателей.

Сергей Еремеев, фото - Екатерина Белянкина