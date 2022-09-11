К полудню в Петербурге проголосовали 6446 человек

По состоянию на 12 часов дня в дополнительных муниципальных выборах приняли участие 6446 избирателей, заявил глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это 2,6% от общего числа избирателей.

По-прежнему самую высокую явку пока фиксируют на участках в Ломоносове. Самую низкую — в МО "Светлановское".

Напомним, спустя два часа после начала голосования на участки пришли 1630 человек, что составляло 0,66% от всего количества петербуржцев, у которых есть право принять участие в голосовании на довыборах. Глава Горизбиркома ожидает, что к концу дня явка составит 15%.

Константин Леньков