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Выборы - 2022

Муниципал 12:48

К полудню в Петербурге проголосовали 6446 человек

фото ЗакС политика К полудню в Петербурге проголосовали 6446 человек

По состоянию на 12 часов дня в дополнительных муниципальных выборах приняли участие 6446 избирателей, заявил глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это 2,6% от общего числа избирателей. 

По-прежнему самую высокую явку пока фиксируют на участках в Ломоносове. Самую низкую  — в МО "Светлановское"

Напомним, спустя два часа после начала голосования на участки пришли 1630 человек, что составляло 0,66% от всего количества петербуржцев, у которых есть право принять участие в голосовании на довыборах. Глава Горизбиркома ожидает, что к концу дня явка составит 15%

Константин Леньков


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