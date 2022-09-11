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Выборы - 2022

Муниципал 10:47

За два часа в Петербурге проголосовали 1630 человек

фото ЗакС политика За два часа в Петербурге проголосовали 1630 человек

Явка избирателей спустя два часа после открытия участков составила 1630 человек, сообщил глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин на брифинге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Больше всего избирателей в Ломоносове. Наименьшая — в МО "Светлановское"

Председатель ГИК Мейксин тоже принял участие в выборах. Он стал одним из первых проголосовавших на своём участке в МО "Невский округ". Всего в городе открылось 124 избирательных участка. На них предстоит выбрать 38 депутатов в 17 муниципальных советах.

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Город Ломоносов
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МО Невский округ
Пока еще нет голосов...
МО Светлановское

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