За два часа в Петербурге проголосовали 1630 человек

Явка избирателей спустя два часа после открытия участков составила 1630 человек, сообщил глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин на брифинге, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Больше всего избирателей в Ломоносове. Наименьшая — в МО "Светлановское".

Председатель ГИК Мейксин тоже принял участие в выборах. Он стал одним из первых проголосовавших на своём участке в МО "Невский округ". Всего в городе открылось 124 избирательных участка. На них предстоит выбрать 38 депутатов в 17 муниципальных советах.

Константин Леньков