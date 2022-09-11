Голосование в Петербурге началось с исполнений гимна

Сам Мейксин исполнил гимн на участке № 1537, куда пришёл голосовать к 8 часам утра.

Гимн Российской Федерации исполнили перед открытием всех 124 избирательных участков Петербурга, где 11 сентября проходят довыборы в муниципальные советы, сообщил ЗАКС.Ру глава Горизбиркома Максим Мейксин .

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