Голосование в Петербурге началось с исполнений гимна

Гимн Российской Федерации исполнили перед открытием всех 124 избирательных участков Петербурга, где 11 сентября проходят довыборы в муниципальные советы, сообщил ЗАКС.Ру глава Горизбиркома Максим Мейксин.
Таким образом, город исполнил рекомендацию председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Она предлагала участковым избиркомам открывать голосование пением гимна.
Сам Мейксин исполнил гимн на участке № 1537, куда пришёл голосовать к 8 часам утра.
Дополнительные муниципальные выборы проходят в Петербурге одним днем, 11 сентября. Доукомплектовать планируется 17 муниципальных советов.