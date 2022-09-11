Мейксин одним из первых проголосовал на довыборах в Петербурге

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин принял участие в голосовании на дополнительных выборах в местный совет Невского округа. Он пришёл на избирательный участок № 1537 ещё до его открытия.

Осмотрев помещение и пообщавшись с членами УИК, глава Горизбиркома дождался 8 часов и открыл участок, исполнив гимн России совместно с членами участкового избиркома.

После этого Мейксин получил бюллетень и опустил его в урну. Как первому проголосовавшему, члены УИК подарили ему блокнот.

- Мне придётся передать его в бухгалтерию Санкт-Петербургской избирательной комиссии как подарок, - признался Мейксин.

Довыборы проходят 11 сентября в 17 муниципалитетах Петербурга.

Сергей Еремеев