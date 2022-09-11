Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 8:22

Мейксин одним из первых проголосовал на довыборах в Петербурге

фото ЗакС политика Мейксин одним из первых проголосовал на довыборах в Петербурге

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин принял участие в голосовании на дополнительных выборах в местный совет Невского округа. Он пришёл на избирательный участок № 1537 ещё до его открытия. 

Осмотрев помещение и пообщавшись с членами УИК, глава Горизбиркома дождался 8 часов и открыл участок, исполнив гимн России совместно с членами участкового избиркома. 

После этого Мейксин получил бюллетень и опустил его в урну. Как первому проголосовавшему, члены УИК подарили ему блокнот. 

- Мне придётся передать его в бухгалтерию Санкт-Петербургской избирательной комиссии как подарок, - признался Мейксин. 

Довыборы проходят 11 сентября в 17 муниципалитетах Петербурга.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Нарвский округ
Упоминаемые персоны
Мейксин Максим Семенович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама