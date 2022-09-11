Кандидатка в МО №15 заявила об избирателях с календарями в паспортах и записи бюджетников в некие списки

Кандидатка в депутаты МО "№15" от "Справедливой России – За правду" Ольга Перепелова рассказала ЗАКС.Ру, что на УИК №200 она заметила у избирателей вложенные в паспорта календари одной из участвующих в выборах партий. Одна из избирательниц сообщила, что календари якобы раздали на мероприятии местной администрации, передала слова женщины Перепелова:

- Были вложены прямо в паспорта календарики. На наш вопрос, откуда эти календари, тем более в паспорте, который предъявляется для выдачи бюллетеней, бабулечка отвечает, что на мероприятии, которое проводила администрация муниципального округа, им эти календарики раздали, вложили их в паспорта и сказали, за кого голосовать.

УИК №200 находится в одном здании с ещё тремя комиссиями №№ 199, 209, 210. На входе в школу якобы сотрудники местной администрации МО №15 поставили стол, за которым сидели девушки с георгиевскими лентами, рассказала Перепелова. По ее словам, избиратели сначала подходили к ним, обрабатывали руки антисептиком у стола, брали ленты себе, записывались и шли голосовать. После волеизъявления люди якобы снова подходили к девушкам на входе, заявила Перепелова.

- Я встала на входе, чтобы встречать поток людей. Они даже меня не слушали. Я спрашивала их адрес, чтобы определить УИК и направить людей, чтобы они в школе не блуждали. Они говорят: "Да мы знаем, куда нам надо, нам надо георгиевскую ленточку. Нам сказали сначала получить ленточку, потом сфотографироваться напротив УИКа". <…> Потом они голосуют, идут обратно, подходят к столу, и девушка их записывает.

По мнению кандидатки, так могут проверять явку среди работников бюджетных организаций. Одна из избирательниц вместо своего адреса сообщила Перепеловой место работы.

Кандидатка добавила, что через какое-то время девушки на входе перестали вести записи на листе, а фиксировали все на телефоне. Позже они вовсе убрали стол и покинули холл, заявила Перепелова. Она не смогла уточнить, на какой конкретно участок ходили избиратели, получившие георгиевский ленты.

На входе в школу, где расположен УИК №208, также стоит стол, за которым сидят два человека с георгиевскими лентами на одежде. Один из них заявил корреспондентке ЗАКС.Ру, что они — представители отдела образования администрации Выборгского района.

- Оказываем содействие школе, - сказал мужчина.

По его словам, ленточки они надели для проявления своего патриотизма. На столе у них антисептик и дистанционный термометр, каких-либо листов корреспондентка ЗАКС.Ру на столе не увидела.

София Саттарова