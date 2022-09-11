Кандидату в депутаты МО "Ржевка" вручили повестку на избирательном участке

Самовыдвиженцу Виталию Агееву, претендующему на место в муниципальном совете МО "Ржевка", вручили повестку в военкомат прямо на избирательном участке в день выборов, 11 сентября. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам кандидат.

По словам Агеева, он находился на участке № 1037, который действует в школе № 628. К нему подошел участковый сотрудник полиции и предложил пройти в другой кабинет. Там кандидату вручили повестку в военкомат "для уточнения сведений".

Агеев подписался под обязательством явиться. Однако он отметил, что прибыть в военкомат ему велели 7 сентября.

- Мне кажется, это какой-то фейк. Как я могу явиться 7 сентября, если сейчас 11-е? Я спрашивал об этом, но мне не смогли ответить, - удивился кандидат.

Напомним, помимо "Ржевки" своих депутатов выбирают еще 16 муниципалитетов города. На 15:00 явка на муниципальные довыборы в Петербурге составила 5,82%.