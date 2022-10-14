Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 12:17

Первые успехи новых муниципалов

фото ЗакС политика Первые успехи новых муниципалов

Уже месяц как в 17 местных советах Петербурга работают новые депутаты. К своим обязанностям они приступили в тяжелый для страны час и некоторые немедленно выдвинулись на информационный патриотический фронт. Двое новых мундепов сходу возглавили свои муниципалитеты, а одна успела вбросить шайбу на матче КХЛ.

Избрались, чтобы управлять

Бывший депутат ЗакСа, успевшая поруководить несколькими районами Петербурга, Мария Щербакова уже на первом своем заседании в должности мундепа МО "Большая Охта" стала главой этого муниципалитета.

Заседание прошло внепланово. Глава Николай Паялин объявил о сложении с себя полномочий и внес в повестку вопрос о выборах преемника. За Щербакову проголосовали 7 из 10 депутатов. Следом выбрали главу местной администрации. Ей стала Анастасия Фрегатова, близкий Паялину человек, уже работавшая в этой должности в прошлом созыве.

По словам очевидцев, подробных объяснений своей отставке теперь уже бывший глава на заседании не дал. Позже он записал видеообращение к жителям, в котором назвал случившееся "плановой ротацией руководства муниципального образования". В комментариях его стали спрашивать, почему нельзя попробовать доверить высокие посты новым людям, а не "бывшим".

"В Киеве попробовали. Здесь так не будет. Не стройте иллюзий. Попробуйте осознать реальность для начала", - ответил Паялин.

МО "Большая Охта" находится под его контролем с 2000 года. Однажды он уже уходил с поста главы на должность председателя общественного совета муниципалитета, оставляя при этом округ близким себе людям. Рабочие отношения с Щербаковой у Паялина сформировались еще в 2005 году, когда та возглавила Красногвардейский район, в состав которого входит "Большая Охта". В муниципалитете говорят, что двух политиков связывает давняя дружба. В частности, Щербакову называют крестной матерью дочери Паялина и Фрегатовой.

Собственно, Щербакова пришла в муниципальный совет на место, которое освободила Фрегатова. Та была депутатом с сентября 2019 года. В марте 2022 года "Фонтанка" рассказывала о ее незадекларированной квартире площадью 187,3 кв. м в жилом комплексе бизнес-класса "Платинум" и заявлении прокуратуры о том, что депутат сложила свои полномочия еще в марте 2021 года, а потому отчитываться об этих "квадратах" не обязана. Именно это освободившееся место в совете разыграли на недавних довыборах. Уверенно победила Щербакова. 

Уже после назначения издания "Хроники" оценило имущество новой главы в 130 млн рублей, в том числе 230-метровый таунхаус в клубном поселке Bellagio и квартиру площадью 100 кв. м в Петроградском районе. 

Интересный круговорот случился и в руководстве города Зеленогорск Курортного района. Там на выборах победил Дмитрий Чечин, сын председателя комитета территориального развития Натальи Чечиной. С ноября 2020 по июль 2022 года она руководила Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В декабре 2021-го состав Горизбиркома частично обновился. В него вошел в том числе глава Зеленогорска Борис Семенов.

За освободившееся в совете место и развернулась борьба на довыборах. В ней Чечин и победил. На первом же заседании депутаты выбрали его новым главой. Квалификационным требованиям муниципал соответствовал - ранее он уже руководил местной администрацией поселка Белоостров. 

Муниципальный копипаст

Отдельные новоиспеченные депутаты с первых дней вступления в должность с головой окунулись в общественную деятельность. Например, активисты МО № 15 сообщили в своем паблике, что мундеп Екатерина Костыгова была замечена за распространением повесток. Муниципалов привлекают к такого рода работам в разных районах города.

В МО "Прометей" новые депутаты приняли участие в кампании публичного осуждения коллег из МО "Смольнинское". Там несколько представителей местного совета решили обратиться в Госдуму с критикой Владимира Путина и спецоперации. На эту тему резко отреагировал спикер ЗакСа Александр Бельский, после чего по соцсетям мундепов-государственников пошла волна негодования. В сообществах муниципалитетов и на страницах отдельных членов местных советов "ВКонтакте" стали появляться посты, обличающие поступок муниципалов из "Смольнинского".

Сотрудники бюджетных организаций Наталья Озерова и Михаил Ломасов, только-только став депутатами МО "Прометей", тоже поучаствовали в флешмобе. Посты на своих страницах они опубликовали с разницей в 2 секунды. Тексты совпадают дословно. Озерова, правда, сообщение с персональной страницы удалила. 

photo_2022-09-14_19-07-36.jpg (107 KB)Замгендиректора Жилкомсервиса № 1 Калининского района Ломасов, напротив, остался стоять на своем. Более того, через несколько дней рассказал друзьям и подписчикам об участии в митинге на территории Петропавловской крепости в честь присоединения к России новых территорий. В этом мероприятии массово участвовали работники бюджетной сферы со всего Петербурга. 

Были замечены на нем и новые депутаты МО "Невский округ", в том числе сын главы муниципалитета Сергея Кочанжи Павел. Он отметился и в другой общественной деятельности. Уже в первые дни своего депутатства лейтенант Вооруженных сил Павел Кочанжи встретился примерно с двадцатью подростками, чтобы рассказать им "о важности стремления к сохранению военного, исторического и культурного наследия, а также о необходимости формирования эмоционально-волевых качеств гражданина – патриота России". 

О депутатах из "Смольнинского" на личных страницах "ВКонтакте" высказались еще несколько новоиспеченных депутатов. Егор Дрозд из "Невской заставы", например, потребовал уголовного наказания для виновников единороссовского негодования. Статью УК о дискредитации российской армии он, правда, написал с ошибкой. 

Этим постом явно вдохновился новый депутат МО "Ивановский", замдиректора Специализированной автомобильной базы № 2 Алексей Дементьев. Через три часа он сделал собственный пост, в котором дословно повторил первый абзац Дрозда, а остальные немного отрерайтил.

Вместе с Дементьевым в совет МО "Ивановский" избралась заместитель главврача Городской поликлиники №109 Лилия Судьина. Первое заседание обоих депутатов состоялось 5 октября. Ближе к вечеру следующего дня Дементьев и Судьина коротко отчитались об этом события. Посты совпадают дословно.

Ярче всех свой первый депутатский месяц провела олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова. Она теперь представляет "Единую Россию" в местном совете города Пушкин. О победе на выборах Ахаимовой объявили, когда сама она находилась в родном Владивостоке. Позже гимнастка переехала в Сочи, где поступила в Международный российский олимпийский университет. Там же она успела сделать символическое вбрасывание перед началом хоккейного матча между ХК "Сочи" и ХК "Динамо Минск". К 4 октября мундеп успела приехать в Пушкин, где приняла участие в первом для себя заседании местного совета депутатов и получила мандат. Пока ни одной депутатской встречи чемпионка не пропустила. 

photo_2022-10-04_17-15-57.jpg (95 KB)

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Большая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Город Пушкин
Пока еще нет голосов...
МО Ивановский
Пока еще нет голосов...
МО Невский округ
Пока еще нет голосов...
МО Прометей
Пока еще нет голосов...
МО №15
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Ахаимова Лилия Игоревна
Пока еще нет голосов...
Дементьев Алексей Викторович
Пока еще нет голосов...
Дрозд Егор Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Паялин Николай Львович
Пока еще нет голосов...
Судьина Лилия Сергеевна
Пока еще нет голосов...
Чечин Дмитрий Денисович
Пока еще нет голосов...
Щербакова Мария Дмитриевна
Упоминаемые персоны
Ахаимова Лилия Игоревна 
Дементьев Алексей Викторович 
Дрозд Егор Сергеевич 
Кочанжи Павел Сергеевич 
Ломасов Михаил Юрьевич 
Озерова Наталья Александровна 
Паялин Николай Львович
Судьина Лилия Сергеевна 
Фрегатова Анастасия Александровна 
Чечин Дмитрий Денисович 
Щербакова Мария Дмитриевна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама