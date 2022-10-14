Первые успехи новых муниципалов

Уже месяц как в 17 местных советах Петербурга работают новые депутаты. К своим обязанностям они приступили в тяжелый для страны час и некоторые немедленно выдвинулись на информационный патриотический фронт. Двое новых мундепов сходу возглавили свои муниципалитеты, а одна успела вбросить шайбу на матче КХЛ.

Избрались, чтобы управлять

Бывший депутат ЗакСа, успевшая поруководить несколькими районами Петербурга, Мария Щербакова уже на первом своем заседании в должности мундепа МО "Большая Охта" стала главой этого муниципалитета.

Заседание прошло внепланово. Глава Николай Паялин объявил о сложении с себя полномочий и внес в повестку вопрос о выборах преемника. За Щербакову проголосовали 7 из 10 депутатов. Следом выбрали главу местной администрации. Ей стала Анастасия Фрегатова, близкий Паялину человек, уже работавшая в этой должности в прошлом созыве.

По словам очевидцев, подробных объяснений своей отставке теперь уже бывший глава на заседании не дал. Позже он записал видеообращение к жителям, в котором назвал случившееся "плановой ротацией руководства муниципального образования". В комментариях его стали спрашивать, почему нельзя попробовать доверить высокие посты новым людям, а не "бывшим".

"В Киеве попробовали. Здесь так не будет. Не стройте иллюзий. Попробуйте осознать реальность для начала", - ответил Паялин.

МО "Большая Охта" находится под его контролем с 2000 года. Однажды он уже уходил с поста главы на должность председателя общественного совета муниципалитета, оставляя при этом округ близким себе людям. Рабочие отношения с Щербаковой у Паялина сформировались еще в 2005 году, когда та возглавила Красногвардейский район, в состав которого входит "Большая Охта". В муниципалитете говорят, что двух политиков связывает давняя дружба. В частности, Щербакову называют крестной матерью дочери Паялина и Фрегатовой.

Собственно, Щербакова пришла в муниципальный совет на место, которое освободила Фрегатова. Та была депутатом с сентября 2019 года. В марте 2022 года "Фонтанка" рассказывала о ее незадекларированной квартире площадью 187,3 кв. м в жилом комплексе бизнес-класса "Платинум" и заявлении прокуратуры о том, что депутат сложила свои полномочия еще в марте 2021 года, а потому отчитываться об этих "квадратах" не обязана. Именно это освободившееся место в совете разыграли на недавних довыборах. Уверенно победила Щербакова.

Уже после назначения издания "Хроники" оценило имущество новой главы в 130 млн рублей, в том числе 230-метровый таунхаус в клубном поселке Bellagio и квартиру площадью 100 кв. м в Петроградском районе.

Интересный круговорот случился и в руководстве города Зеленогорск Курортного района. Там на выборах победил Дмитрий Чечин, сын председателя комитета территориального развития Натальи Чечиной. С ноября 2020 по июль 2022 года она руководила Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В декабре 2021-го состав Горизбиркома частично обновился. В него вошел в том числе глава Зеленогорска Борис Семенов.

За освободившееся в совете место и развернулась борьба на довыборах. В ней Чечин и победил. На первом же заседании депутаты выбрали его новым главой. Квалификационным требованиям муниципал соответствовал - ранее он уже руководил местной администрацией поселка Белоостров.

Муниципальный копипаст

Отдельные новоиспеченные депутаты с первых дней вступления в должность с головой окунулись в общественную деятельность. Например, активисты МО № 15 сообщили в своем паблике, что мундеп Екатерина Костыгова была замечена за распространением повесток. Муниципалов привлекают к такого рода работам в разных районах города.

В МО "Прометей" новые депутаты приняли участие в кампании публичного осуждения коллег из МО "Смольнинское". Там несколько представителей местного совета решили обратиться в Госдуму с критикой Владимира Путина и спецоперации. На эту тему резко отреагировал спикер ЗакСа Александр Бельский, после чего по соцсетям мундепов-государственников пошла волна негодования. В сообществах муниципалитетов и на страницах отдельных членов местных советов "ВКонтакте" стали появляться посты, обличающие поступок муниципалов из "Смольнинского".

Сотрудники бюджетных организаций Наталья Озерова и Михаил Ломасов, только-только став депутатами МО "Прометей", тоже поучаствовали в флешмобе. Посты на своих страницах они опубликовали с разницей в 2 секунды. Тексты совпадают дословно. Озерова, правда, сообщение с персональной страницы удалила.

Замгендиректора Жилкомсервиса № 1 Калининского района Ломасов, напротив, остался стоять на своем. Более того, через несколько дней рассказал друзьям и подписчикам об участии в митинге на территории Петропавловской крепости в честь присоединения к России новых территорий. В этом мероприятии массово участвовали работники бюджетной сферы со всего Петербурга.

Были замечены на нем и новые депутаты МО "Невский округ", в том числе сын главы муниципалитета Сергея Кочанжи Павел. Он отметился и в другой общественной деятельности. Уже в первые дни своего депутатства лейтенант Вооруженных сил Павел Кочанжи встретился примерно с двадцатью подростками, чтобы рассказать им "о важности стремления к сохранению военного, исторического и культурного наследия, а также о необходимости формирования эмоционально-волевых качеств гражданина – патриота России".

О депутатах из "Смольнинского" на личных страницах "ВКонтакте" высказались еще несколько новоиспеченных депутатов. Егор Дрозд из "Невской заставы", например, потребовал уголовного наказания для виновников единороссовского негодования. Статью УК о дискредитации российской армии он, правда, написал с ошибкой.

Этим постом явно вдохновился новый депутат МО "Ивановский", замдиректора Специализированной автомобильной базы № 2 Алексей Дементьев. Через три часа он сделал собственный пост, в котором дословно повторил первый абзац Дрозда, а остальные немного отрерайтил.

Вместе с Дементьевым в совет МО "Ивановский" избралась заместитель главврача Городской поликлиники №109 Лилия Судьина. Первое заседание обоих депутатов состоялось 5 октября. Ближе к вечеру следующего дня Дементьев и Судьина коротко отчитались об этом события. Посты совпадают дословно.





Ярче всех свой первый депутатский месяц провела олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова. Она теперь представляет "Единую Россию" в местном совете города Пушкин. О победе на выборах Ахаимовой объявили, когда сама она находилась в родном Владивостоке. Позже гимнастка переехала в Сочи, где поступила в Международный российский олимпийский университет. Там же она успела сделать символическое вбрасывание перед началом хоккейного матча между ХК "Сочи" и ХК "Динамо Минск". К 4 октября мундеп успела приехать в Пушкин, где приняла участие в первом для себя заседании местного совета депутатов и получила мандат. Пока ни одной депутатской встречи чемпионка не пропустила.

Сергей Еремеев