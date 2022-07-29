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Выборы - 2022

Новости 19:20

Экс-депутат ЗакСа Щербакова прокомментировала слухи о своем политическом будущем

фото ЗакС политика Экс-депутат ЗакСа Щербакова прокомментировала слухи о своем политическом будущем

Депутат петербургского парламента предыдущего созыва Мария Щербакова прокомментировала слухи, которые ходят вокруг ее регистрации кандидатом на довыборы в муниципалитете "Большая Охта". На предположение о том, что мандат мундепа нужен ей для прохода в Совет Федерации, Щербакова в разговоре с "Фонтанкой" ответила уклончиво.

"Пусть это будет интригой", - сказала она журналистам.

При этом Щербакова подтвердила, что знакома со слухами о своей возможной карьере сенатора.

Отметим, что в 2011 году, выиграв скандальные выборы в МО "Красненькая речка", на работу в Совет Федерации по губернаторской квоте отправилась его нынешний спикер Валентина Матвиенко.

Единый день голосования в Петербурге пройдет 11 сентября. Горожанам предстоит избрать 38 депутатов в 17 округах. 


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Матвиенко Валентина Ивановна
Щербакова Мария Дмитриевна 

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