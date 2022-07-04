На старт, внимание, довыборы

Петербургские отделения политических партий в спешке готовят списки кандидатов на вакантные места в муниципальные советы. О том, что в городе изберут 38 депутатов в 17 муниципалитетах, стало известно за четыре дня до начала приема документов. ЗАКС.Ру разбирался, кто планирует участвовать в довыборах.

Все партии, представленные в городском парламенте, рассказали ЗАКС.Ру, что заинтересованы в свободных мандатах, но пока не могут с уверенностью сказать, когда определятся с кандидатами. Несмотря на заявления заместителя председателя Горизбиркома Олега Зацепы об осведомленности партий о предстоящих выборах, для некоторых объединений это стало сюрпризом. При этом прием документов начнется уже завтра, 5 июля.

Руководитель регионального исполкома "Единой России", депутат Заксобрания Петербурга Валерий Гарнец в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что в партии как раз начали работу в этом направлении. Сейчас единороссы разрабатывают план мероприятий по выдвижению кандидатов и надеются определиться в течение недели.

Глава петербургского отделения КПРФ, депутат Заксобрания Роман Кононенко сообщил ЗАКС.Ру, что партия постарается по максимуму набрать кандидатов во все муниципалитеты. Коммунисты планируют определиться с претендентами в начале следующей недели. Внезапность этих выборов сильно повлияла на процесс подготовки, отметил депутат.

- Со значительной долей разочарования восприняли новость о том, что это было так сделано в полусекретном режиме. За день до того, как решение об объявлении выборов были синхронно приняты, информация, конечно, утекла к нам, но все равно, это не позволило осуществлять подготовку к выборам в плановом режиме без аврала какого-либо. <...> Пока еще мы не знаем, как мы выйдем, что у нас с подбором кандидатов, потому что у нас их нет сейчас. Ищем. Несколько дней нам нужно точно, - заявил Кононенко.

Глава петербургского отделения "Справедливой России - За правду", вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина рассказала, что не очень удивлена решением провести дополнительные выборы. Сейчас ее однопартийцы выясняют, как скоро можно отобрать кандидатов.

- Мы будем выставлять везде. Сейчас там выясняют юристы механизм. Там вроде можно через местные отделения. Честно говоря, у нас в партии было 50 на 50, будут ли выборы. Будем выбирать, что тут делать. Мы всегда очень активны, - заявила Шишкина.

В ЛДПР похожий настрой выставить своих кандидатов во все возможные муниципалитеты, сообщил ЗАКС.Ру заместитель координатора по идеологической работе Максим Стецура.

- Сейчас мы проводим согласование с Москвой, высшим советом. Так как это процедура довыборов, тут немного упрощенная система будет. Я думаю, до конца этой недели мы уже со всем определимся и отправим наших достойных кандидатов, - сказал Стецура.

Лидер фракции "Новые люди" в городском парламенте Дмитрий Павлов рассказал ЗАКС.Ру, что партия тоже примет участие в дополнительных выборах. Точных сроков, когда пройдет партийное собрание, пока нет. Зато Павлов рассказал, что вероятным претендентом в совет МО "город Пушкин", в котором он раньше состоял, станет его помощник Илья Лещев.

- Там объемы небольшие, по сравнению с Москвой. Все, что по Питеру будет - будем выдвигать своих кандидатов. Сейчас посмотрим, кто активно вел избирательную кампанию в Законодательное собрание, и молодежь, которая примкнула к нам за год работы, - рассказал Павлов.

В "Яблоке" тоже обсуждается вопрос об участии в выборах, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Борис Вишневский. Сейчас решается, в каком количестве и в каких муниципалитетах "яблочники" представят своих людей. Партия собирается определиться с со своим списком в течение двух недель.

- Будем сейчас оперативно обсуждать. Поскольку мы еще не избрали руководство, путем принятия решения федерального бюро. Это технически очень просто, когда нужно, в зуме. <...> Для людей, особенно молодых и активных, есть возможность попробовать свои силы и получить мандат, чтобы хоть как-то иметь возможность помогать гражданам. Практика показывает, что активный человек даже с муниципальным мандатом много чего может сделать, - рассказал Вишневский.

В Партии Роста есть некоторые соображения по кандидатам, рассказал ЗАКС.Ру глава регионального отделения партии Павел Швец. Однако, окончательное решение будет принято позже.

- Конечно, допускаем. Тем более, нам не надо собирать подписи, но все это такой неожиданностью для всех случилось. Я думаю, никто к этому не готовился, - сказал Швец.

В поиске самовыдвиженцев

Еще в прошлом году в Петербург на выборы в ЗакС и муниципалитеты заявились самовыдвиженцы и представители оппозиционных движений. Например, от "Весны", "Общества.Будущее" и Либертарианской партии России. Претенденты от оппозиции сталкивались с трудностями во время кампании. Например, полиция часто задерживала сборщиков подписей. Сами автографы массово признавали браком после сверки с базами МВД. В МО "Ланское" практически всем кандидатам не от "Единой России" отказывали в регистрации.

За последний год Петербург покинули ряд местных активистов. Некоторые из них были вынуждены уехать из России из-за рисков уголовного преследования. Так, экс-кандидатка в ЗакС Ирина Фатьянова эмигрировала еще в ноябре прошлого года из-за давления на соратников Алексея Навального. Еще одна самовыдвиженка Рина Мацапулина (ЛПР) в марте уехала в Армению после того, как провела в ИВС двое суток из-за подозрения в телефонном терроризме. Активисты движения "Весна" тоже преимущественно находятся за пределами страны. Разве что координаторы Валентин Хорошенин и Евгений Затеев. Оба находятся под запретом определенных действий из-за уголовного дела по статье создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Один из мундепов, в совете которого будут проходить довыборы этой весной, в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что мобилизовать местных активистов пока получается с трудом. Многие либо заняты другими делами, либо опасаются такого короткого срока для подготовки к избирательной кампании.

Депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь после известий о назначении выборов написал у себя в Telegram-канале, что готов помочь желающим с консультацией. Он считает, что избирательная кампания, пускай и не такая масштабная - отличная возможность для активистов заявить о себе. За первый час после публикации к нему обратились четверо.

- Может сложиться впечатление, что в городе некому выдвигаться "из заметных активистов", но это мне не кажется правильной постановкой вопроса. Сам факт выдвижения и политического участия делает активиста заметнее. Городские СМИ редко спускаются на муниципальный уровень и смотрят, что там происходит — только в контексте более глобальной городской политики. Однако я убежден, и наблюдаю это в своей работе, что общество изменилось. И оно уже не готово к патерналистской политике: когда "взрослые дяди" решают, кто будет или не будет, например, муниципальным или любым другим депутатом. Не видеть этих общественных изменений — желать зла нашей стране, - уверен мундеп.

Объявленные выборы также заинтересовали представителей движения "Общество.Будущее". Так, о намерениях принять участие в кампании размышляет руководитель петербургской ячейки Савва Федосеев. В прошлом году он пытался попасть в Заксобрание Петербурга как самовыдвиженец. Зарегистрироваться у него не получилось из-за превышенного количества брака в собранных подписях.

- Изучаем вопрос. Смотрим, что в каждом отдельно взятом муниципалитете происходит. Пока думаем над участием, пойдут ли наши кандидаты от "Общества.Будущее", пойду ли я, наши другие медийные лидеры. Все это неожиданно. Пока что я склоняюсь к тому, что, возможно, кто-то из домена в Петербурге проявит свое желание и мы окажем ему всяческую поддержку, - рассказал Федосеев.

"Фирменный петербургский стиль"

Бывший декан юридического факультета РАНХиГС Сергей Цыпляев считает, что называть предстоящие выборы внезапными не совсем верно, поскольку партии должны всегда быть готовы принять участие в выборах, если есть вакантные места.

- Если есть там вакансия, почему не провести выборы в Единый день голосования? Это нормально, по-моему. Партии должны представлять, что Единый день голосования - есть Единый день голосования. Все вакансии, которые существуют - они могут быть заполнены. <...> Если у вас появляются вакансии и вы видите, что выборы когда-то будут, значит нужно уже заниматься подбором кандидатов, не ждать, когда раздастся удар гонга, и все побежали, - считает Цыпляев.

Эксперт отметил, что не стоит ориентироваться на заявления главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, которая за пару дней до назначения выборов утверждала, что их не будет. Цыпляев добавил, что территориальные избиркомы вправе действовать независимо от ЦИК.

- Мы постоянно слушаем, что скажет Памфилова, - уверен эксперт. - Памфилова не командует нашими избирательными комиссиями. Она даже избирательной комиссии не начальник. Она просто председатель коллективного органа. Мы все время забываем, что это система относительно независимых коллегиальных органов. Избирком наш формируется органами власти субъекта, никак не Москвой.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса состава 2017-2022 годов Ольга Покровская в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что положительно относится к назначению довыборов, поскольку пробелы в муниципальных советах наблюдаются не первый год.

- Практика проведения выборов в нашем городе убедила меня, что ничего без команды сверху не бывает. По всей видимости, есть какой-то интерес. Он может быть не вполне политическим. Может быть каким-то таким административным. Положено - значит сделаем. Может, и политический, потому что сейчас, на фоне всеобщего одобрения "спецоперации", считают, что граждане, сплотившись вокруг этой идеи борьбы с фашизмом, пойдут и проголосуют за определенные политические силы. Я могу только гадать, - рассказала она.

"Внезапное" назначение выборов Покровскую не удивляет. Практику, когда о выборах становится известно в последний момент, она называет "фирменным петербургским стилем". Член ГИК полагает, что у политических партий есть все шансы успеть подготовить документы, чего не скажешь про самовыдвиженцев.

Константин Леньков