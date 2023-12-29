Довыборы, перестановки, УИКи: Как прошел 2023 год для депутатов и чиновников Петербурга

фото ЗАКС.Ру

В 2023 году многолетняя лидер реготделения "Справедливой России" Марина Шишкина покинула партию, в городе создали новые участковые избиркомы без оппозиционеров, а к концу года парламент приступил к роспуску двух муниципалитетов. Какие ещё события произошли у петербургских депутатов, чиновников и партий в уходящем году - в материале ЗАКС.Ру.

Шишкина ушла от эсеров

В начале февраля 2023 года лидер петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина заявила, что больше не будет выдвигаться в руководители партии в городе, так как не поддерживает сближение главы эсеров Сергея Миронова с ЧВК "Вагнер". В марте лидером городского отделения СРЗП стала Надежда Тихонова. Шишкина же меньше чем через месяц заявила, что уходит из партии и складывает с себя полномочия вице-спикера Законодательного собрания Петербурга. Вместе с ней от эсеров ушли все члены этой фракции в городском парламенте.

Парламентские перестановки

Освободившееся место вице-спикера ЗакСа занял лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Помимо этого произошли в парламенте и другие перестановки. Депутат от "Единой России" Михаил Барышников оставил должность руководителя бюджетно-финансового комитета ЗакСа и стал представителем парламента в правительстве города. Место главы БФК отдали единороссу Денису Четырбоку.

Совсем покинул городской парламент Алексей Далматов, прошедший в ЗакС по одномандатному округу при поддержке "Единой России". Он сообщил, что складывает мандат из-за семейных обстоятельств. Пока его место остается вакантным - довыборы планируют провести в сентябре 2024 года.

Дело без комментариев

Весной СМИ сообщили о допросе в Следственном комитете депутата ЗакСа Елены Раховой, которая выдвигалась в парламент от "Единой России". По данным изданий, дело, из-за которого ее допрашивали, связано с предполагаемым фиктивным трудоустройством сотрудников в школу № 619 - в самом учебном заведении и в квартире директора Ирины Байковой якобы прошли обыски.

В самом СК официальной информации по делу так и не представили. Рахова тоже не подтвердила информацию об уголовном деле, но и не опровергла её. "Единая Россия" решила приостановить членство Раховой в своей партии. Но она продолжает ходить на заседания ЗакСа и вести другую депутатскую деятельность.

Довыборы

Весной прошли дополнительные выборы в трех муниципалитетах Петербурга МО "Красное Село", МО "Южно-Приморский" и МО "Понтонный". Выбрать жители этих округов должны были в общей сложности пять депутатов. Кампания прошла сравнительно спокойно, хотя и тут не обошлось без претензий от оппозиционеров и общественников. Прошли же в советы только представители "Единой России".

Формирование УИК

К лету в Петербурге завершилось формирование новых составов участковых избирательных комиссий. Примечательным в этой стандартной процедуре стало то, что в избиркомы Центрального района не прошли представители партий "Яблоко" и "Справедливая Россия - За правду". В отделение же КПРФ в Невском районе сообщили, что на их кандидатов в члены УИК якобы оказывали давление.

Новое управление

Летом администрация губернатора сообщила о создании новой структуры - управление внутренней политики. Из вице-губернаторов координатором назначили Бориса Пиотровского.

Руководить же самим органом стала Юлана Савина, которая до этого работала заместителем председателя комитета территориального развития (КТР). Правда, пока она только временно исполняющая обязанности.

Позже управление подготовило проект постановления о том, чтобы забрать у КТР полномочия по взаимодействию с политическими партиями. Пока документ не приняли, да и в целом о работе управления Смольный не распространяется.

Прогулы

В 2023 году Государственная дума приняла законопроект о том, что депутата можно лишить полномочий за пропуск заседаний без уважительной причины. Позже норму внесли в Устав Петербурга, а во второй половине года приступили к ее применению. Сначала мандатов лишились мундепы из МО "Малая Охта" Василий Кунин, Артем Голев, Алексей Каленов, Феликс Началов, Виталий Никитин, Полина Сизова, Максим Халимовский и Вера Морозова (все избрались в совет от партии "Яблоко"). Потом совет МО "Южно-Приморский" лишил полномочий самовыдвиженца Александра Часныка.

Генплан и ЗНОП

В течение всего года в Петербурге шла работа над новыми вариантами Генерального плана города и закона о зеленых насаждениях общего пользования. После сбора предложений по Генплану их начала рассматривать специальная комиссия. Затем документ внесли в парламент, где по нему спорили, предлагали и отклоняли поправки. Проект закона об изменении ЗНОП исполнительные власти переделывали несколько раз, а в парламенте снова не прислушались ко многим предложениям оппозиционеров. К концу года депутаты окончательно приняли Генплан со ЗНОПом, а губернатор Беглов подписал эти документы.

Роспуск муниципалитетов

Впервые в истории Петербурга губернатор подготовил законопроекты о роспуске советов депутатов муниципальных образований. Коснулось это МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Подготовка к их роспуску началась ещё весной, но активная фаза началась только в конце 2023 года. ЗакС горячо приступил к обсуждению документов, но окончательное решение парламент примет уже в будущем году.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру