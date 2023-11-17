Мейксин: Дополнительные выборы депутата ЗакСа пройдут в сентябре 2024 года

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что в 2024 году планируется провести дополнительные выборы депутата Законодательного собрания города. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале 17 ноября.

Голосование пройдет в единый день голосования - 8 сентября, написал Мейксин. Речь идет о свободном мандате парламентария по округу № 18, в который входят части Кировского и Красносельского районов.

На выборах в 2021 году депутатом по округу стал представитель "Единой России" Алексей Далматов. Летом 2023 года он решил сложить свои полномочия. Причиной Далматов назвал семейные обстоятельства.

Напомним, в сентябре 2024 года в Петербурге должны пройти выборы губернатора и муниципальных депутатов. К последним партии и политические силы начали постепенно готовиться.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру