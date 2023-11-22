ЗакС и новый Генплан

Фото ЗАКС.Ру

Петербургский парламент 22 ноября начал рассмотрение проекта Генерального плана. Этот документ, как уже высказывались депутаты, станет одним из тех законов, по которому будут вспоминать седьмой созыв ЗакСа. Обсуждение выдалось достаточно продолжительным - оно длилось более двух часов, однако едва ли его можно назвать бурным.

Генеральный план - это документ, по которому будет определяться будущее развитие города. На нем отображаются планируемые объекты социальной, транспортной и другой инфраструктуры, а также жилые кварталы и зеленые зоны. В отличие от, например, бюджета, Генеральный план принимается один раз на длительный срок. Предыдущая, действующая версия была принята городским парламентом почти 20 лет назад, в 2005 году. Тогда он принимался с расчетным сроком на реализацию проектных решений до марта 2021 года и прогнозируемым периодом до 2025 года.

На заседании 22 ноября проект Генерального плана представлял вице-губернатор Николай Линченко, который курирует вопросы строительства в Петербурге. За время подготовки нового Генплана комиссии по разработке изменений пришлось провести девять заседаний, чтобы рассмотреть 11 тысяч предложений, которые подали за время общественных обсуждений. Чиновники руководствовались задачами по реализации экономического потенциала, обеспечению равномерного использования территорий для размещения социальных объектов и другими критериями.

Все выступление Линченко сводилось к одному тезису: будущее Петербурга в надежных руках - город якобы будет развиваться с учетом мнения горожан и Генплан отвечает всем требованиям, которые диктуют современные мегаполисы. У депутатов возникло много вопросов к вице-губернатору. В отличие от выступления губернатора Александра Беглова во время обсуждения бюджета на 2024 год, количество вопросов не стали ограничивать одним от фракции. В очереди к микрофону было порядка 17 парламентариев из 46 присутствующих. В основном депутаты говорили слова благодарности спикеру. Слово взял даже депутат-единоросс Игорь Высоцкий, чей голос не так уж и часто звучит на пленарных заседаниях. Он, как и остальные депутаты, выразил благодарность Линченко, пожелал скорейшего строительства ВСД и пожаловался на школы-гиганты.

- Я попрошу, чтобы в Генплане не было таких школ, как великолепная шикарная школа № 691. 2 540 учеников. Это два развернутых полка. 15 первых классов. Как такой школой управлять? Какого генерала ставить? Поэтому и директор находится в местах заключения [директор школы стала фигурантом уголовного дела по статье об особо крупной взятке и находится под домашним арестом. - Прим. ЗАКС.Ру], - пожаловался Высоцкий.

Линченко успокоил, что таких крупных школ в Генеральном плане нет.

На выступление записались восемь человек, что тоже необычно для пленарного заседания парламента. Первой выступала лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина, которая заявила, что ее коллеги поддержат документ в первом чтении. Замечания к Генплану все же были.

- Мы должны все сделать для того, чтобы вывести из зоны жилой застройки сквер на углу Кронверкской и Сытнинской улицы, где обнаружены захоронения первостроителей Петербурга. <...> В завершение очень жалею, что не нашла поддержки наша идея об экспозиции Генерального плана. Надеюсь, что это возможно будет сделать для других мероприятий, - сказала Шишкина.

Другой член фракции справедливороссов Михаил Амосов с критикой прошелся по проектам Газпрома. Он выступил против застройки района Лахта-Ольгино, хотя небоскреб Лахта Центр считает украшением города.

- Существующий Лахта Центр стал украшением нашего города, но строительство еще двух небоскребов превратит этот район фактически в аналог Манхэттена, что совершенно не соответствует духу Петербурга. Это очень плохо. Кроме того, не будут решены транспортные проблемы, мы в этом убеждены. Уже сегодня предлагается снести целый квартал жилой застройки , чтобы подвести автодороги туда. Все равно останется проблема перегруженности Приморского шоссе. Зеленая ветка метро, если туда придет - она уже перегружена, потому что это центральная ветка метро, - считает Амосов.

Член фракции "Яблоко" Борис Вишневский заявил, что будет поправками добиваться отмены строительства скоростной трассы М7 через Удельный парк и жилья на намыве Васильевского острова.

- Он [намыв] просто не нужен для города. Он уродует его морской фасад, создает массу проблем для жителей, и это надо просто останавливать, а не рассказывать, как потом все будет замечательно. Эти сказки мы слышим много лет, - заявил Вишневский.

Другие выступающие в основном кратко пересказали речь Линченко, расставив свои акценты. У чиновника спрашивали про метро, но ничего конкретного он не сообщил. Лишь отметил, что до 2030 года собираются проложить 43 километра путей подземки.























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру