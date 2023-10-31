Мундепа МО "Южно-Приморский" лишили мандата за прогулы

Совет депутатов МО "Южно-Приморский" на заседании 31 октября проголосовал за досрочное лишение полномочий депутата-самовыдвиженца Александра Часныка. Поводом послужили прогулы муниципала. Он перестал очно присутствовать на заседаниях после сентября 2022 года. Участвовать в жизни совета онлайн ему не разрешал совет.

Вопрос о лишении мандата подняла Людмила Спиридонова, которая избралась в совет от "Единой России" на дополнительных муниципальных выборов в 2022 году. Она внесла предложение отозвать мандат с голоса. Глава МО Юрий Епифанцев призывал коллег более ответственно подойти к этому вопросу. В частности, обратиться к Часныку за комментарием.

Депутат Валерий Веремейчик выступил против лишения полномочий. Он подчеркнул, что Часнык активно участвовал в жизни округа. Например, готовил инициативы, а присутствие на заседаниях, по его мнению, второстепенно. Сам Часнык регулярно заявляет о желании принимать участие в заседании по видеосвязи. Регламент такое допускает, но лишь при одобрении большинством совета. Обычно против ВКС выступают представители "Единой России" и КПРФ. ЗАКС.Ру уже рассказывал, что Часныку не дают выступать онлайн из-за отсутствия "уважительной причины".

"За" прекращение полномочий проголосовали четверо единороссов Елена Козлова, Геннадий Исаев, Ирина Гончарова и Спиридонова, а также представитель КПРФ Ирина Низовцева. Глава МО Епифанцев и Татьяна Погудина воздержались. По регламенту МО подобные вопросы принимаются простым большинством от кворума.

Накануне за прогулы лишились мандатов сразу восемь "яблочников" из Малой Охты. На их отстранении настаивала прокуратура.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру