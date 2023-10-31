Мундепа МО "Южно-Приморский" лишили мандата за прогулы

Совет депутатов МО "Южно-Приморский" на заседании 31 октября проголосовал за досрочное лишение полномочий депутата-самовыдвиженца Александра Часныка. Поводом послужили прогулы муниципала. Он перестал очно присутствовать на заседаниях после сентября 2022 года. Участвовать в жизни совета онлайн ему не разрешал совет.
Вопрос о лишении мандата подняла Людмила Спиридонова, которая избралась в совет от "Единой России" на дополнительных муниципальных выборов в 2022 году. Она внесла предложение отозвать мандат с голоса. Глава МО Юрий Епифанцев призывал коллег более ответственно подойти к этому вопросу. В частности, обратиться к Часныку за комментарием.
Депутат Валерий Веремейчик выступил против лишения полномочий. Он подчеркнул, что Часнык активно участвовал в жизни округа. Например, готовил инициативы, а присутствие на заседаниях, по его мнению, второстепенно. Сам Часнык регулярно заявляет о желании принимать участие в заседании по видеосвязи. Регламент такое допускает, но лишь при одобрении большинством совета. Обычно против ВКС выступают представители "Единой России" и КПРФ. ЗАКС.Ру уже рассказывал, что Часныку не дают выступать онлайн из-за отсутствия "уважительной причины".
"За" прекращение полномочий проголосовали четверо единороссов Елена Козлова, Геннадий Исаев, Ирина Гончарова и Спиридонова, а также представитель КПРФ Ирина Низовцева. Глава МО Епифанцев и Татьяна Погудина воздержались. По регламенту МО подобные вопросы принимаются простым большинством от кворума.
Накануне за прогулы лишились мандатов сразу восемь "яблочников" из Малой Охты. На их отстранении настаивала прокуратура.