Депутату МО "Южно-Приморский" не дают участвовать в заседании совета удаленно

Мундеп МО "Южно-Приморский" Александр Часнык из-за решений коллег по совету не может удаленно принимать участие в заседаниях. С сентября 2022 года он находится за границей. Регламент заседаний допускает присутствие на собрании по видеосвязи, но лишь по уважительной причине. Другие депутаты округа не считают таковой неоплачиваемый отпуск Часныка. Во время заседания 30 мая муниципалы во второй раз не дали ему выступать по ВКС. Если до осени он не сможет принять участие в заседании, то его могут лишить мандата.

На заседании 30 мая депутаты МО "Южно-Приморский" планировали рассмотреть ряд вопросов, среди которых были обращения, инициированные Часныком (их совет одобрил). Когда речь зашла об участии мундепа по ВКС, депутаты начали решать, насколько уважительна причина его личного отсутствия. Перед заседанием Часнык отправил в совет письмо, в котором говорилось, что он находится в неоплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам и желает пообщаться с муниципалами в удаленном формате. Большинство депутатов выступили против. Из девяти депутатов "за" высказались только двое: Валерий Веремейчик и Александр Кузнецов.

- Проблема не в том, что Александра нет на сегодняшнем заседании. Проблема в том, что уже восемь месяцев не присутствует на заседаниях, что является основной формой работы депутата. Раньше просто не появлялся, теперь по уважительной причине? Только вот это непонятно, - заявил депутат Геннадий Исаев.

Это уже второй раз, когда Часныку отказывают в участии в заседании по видеосвязи. Из-за нового законодательства депутат рискует лишиться мандата. В случае, если депутат не будет посещать заседания муниципального совета более полугода, то его полномочия могут быть досрочно прекращены. Эта норма начала действовать с 1 марта 2023 года.

Врио главы округа Юрий Епифанцев рассказал ЗАКС.Ру, что сам не поддерживает идею прекращения полномочий против воли депутата, но заочное участие, по его мнению, должно быть "исключением из правил", а не нормой.

- Ну находишься ты в отпуске - находись ради бога. Никто тебя не заставляет работать депутатом. Такие были истории в нашем муниципальном совете, что депутат избирался и больше, весь срок созыва, его никто не видел. Я такого не хочу. Хочешь работать - работай. Обязанность депутата лично участвовать в заседаниях совета. <...> Если человек находится [в отпуске] девять месяцев - это значит правило, может он еще девять месяцев планирует находиться. Меня например, такой расклад не устраивает, - сказал Епифанцев.

Он напомнил, что Часнык может "обнулить" свои прогулы, если посетит заседание совета.

Сам Часнык в беседе с ЗАКС.Ру сказал, что не понимает, как коллеги одновременно могут поддерживать его инициативы, но не допускать до заседания. Позицию депутатов от "Единой России" он считает политически мотивированной - все единороссы в совете работают в бюджетных учреждениях и отчасти связаны с районной администрацией. А позицию депутатов от КПРФ Часнык расценивает как некоммунистическую, раз они не дали ему выступить.

- Коллеги из ЕР и КПРФ старой формации, сложно воспринимают сам формат удаленного участия. То, что это абсолютно нормально в наше время, и все передовые организации используют как обычную практику, вероятно, не аргумент. Коллегам, как я вижу, необходимо именно присутствие в зале заседания, а не факт участия. Многие из депутатов знали мою работу в муниципалитете, но, как встал вопрос удаленного участия - просто не допускают. Как так изменилось мнение - непонятно, - считает Часнык.

За последний год ряд муниципальных депутатов покинули Россию. Большинство из них не стали сдавать мандаты и продолжают работу в округах удаленно. В марте 2023 года ЗАКС.Ру насчитал порядка 40 мундепов-релокантов. Как и для чего они продолжают депутатскую деятельность из-за рубежа - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков