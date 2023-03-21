Муниципальная релокация

Десятки петербургских муниципальных депутатов покинули Россию в течение 2022 года. Почти никто не стал складывать полномочия. Работать они пытаются дистанционно. ЗАКС.Ру опросил мундепов-релокантов об их взаимоотношениях с коллегами и претензиях в предательстве избирателей.

День, когда всё поменялось

Вечером 24 февраля 2022 года муниципальный совет МО "Правобережный", расположенный в Невском районе Петербурга, проводил плановое заседание. Местный депутат-самовыдвиженка Марина Горчакова, под впечатлением от новостей, предложила коллегам отреагировать на случившееся.

- Я выступила с предложением петиции, - вспоминает Горчакова. - К сожалению, я была не услышана, в том числе своими коллегами-независимыми депутатами. Поддержал меня тогда только один человек. Это стало сюрпризом.

В ближайшие дни такие сюрпризы ждали оппозиционных мундепов и в других муниципалитетах. Предложения высказаться о происходящем в соседней стране всюду натыкались на непонимание большинства. Ряд оппозиционных депутатов задумались об эмиграции.

С июня начала готовиться к отъезду из страны и Горчакова. В конце октября мундепа релоцировала IT-компания, в которой она работала.

Всего Россию за год покинули не менее 30 депутатов муниципальных советов Петербурга. Точное число определить очень сложно - сами мундепы дают разные оценки, опираясь на личные контакты и сведения из муниципальных чатов. Частое и, пожалуй, наиболее реалистичное предположение - до 40 релокантов. Это примерно треть от общего числа активных депутатов оппозиционных взглядов - тех, кто, к примеру, регулярно подписывает коллективные обращения.

Военная спецоперация России – их общая причина для отъезда. Но у каждого есть и свои собственные поводы: риск уголовного преследования, нежелание попасть под мобилизацию, опасение за близких.

Пара депутатов признались, что планировали эмиграцию раньше и февральские события прошлого года ускорили процесс. Были и те, кто возвращались, но временно, чтобы завершить в России последние дела и перебраться за границу окончательно.

Депутатский прием в WhatsApp

Эмиграция шла двумя волнами. Первая - в марте-апреле 2022 года, когда законодательство ужесточилось, а уличный протест проиграл. Вторая - в сентябре-октябре. Поводами для нее стала с одной стороны частичная мобилизация, с другой - коллективное обращение ряда муниципалов с критикой Владимира Путина. Этот документ опубликовала депутат МО "Семеновский" Ксения Торстрём. Под ним подписались десятки депутатов из Москвы, Петербурга и других городов. Некоторые из них продолжают жить в России. Однако несколько опрошенных ЗАКС.Ру подтвердили, что поддержка этой петиции впоследствии повлияла на решение уехать из страны.

Депутат местного совета города Пушкин Константин Косов работал в пожарной охране. У него была бронь от мобилизации. Однако, оставив подпись под обращением Торстрём, мундеп решил покинуть работу и уехать из страны, не дожидаясь увольнения. По словам Косова, после публикации петиции его руководству якобы поступил звонок с требованием его уволить.

- Билеты я взял уже 21 сентября. Мы поехали на митинг, по дороге я заказал себе самолет во Владикавказ и стал готовиться к пешему маршу через Верхний Ларс, - рассказывает Косов.

Участвовать в жизни муниципалитета он не прекратил. Отвечает на вопросы жителей в соцсетях и направляет свои письменные предложения коллегам. Заседания для Косова остаются недоступными. Во время пандемии некоторые муниципальные советы приняли поправки в регламент, разрешив участие в заседаниях по видеоконференцсвязи. Город Пушкин на это не пошел. Голосовать здесь можно только при очном присутствии.

Мундеп МО № 15 Сергей Самусев в течение трех лет приглашал жителей на заседания местного совета, стараясь сделать работу органа максимально открытой. В мае он переехал в Ереван после звонка из уголовного розыска - депутата пригласили на беседу из-за постов "ВКонтакте". Уже находясь за границей, он получил вызов в прокуратуру Выборгского района.

Теперь Самусева самого приглашают на заседания только бумажными письмами, которые отправляют на петербургский ящик. О встречах депутат узнаёт уже постфактум.

- Дистанционно работать не очень, - признает Самусев. - Однако кое-что можно делать и на расстоянии. Когда мне посыпались вопросы о новогодних подарках и ёлках для детей, а администрация молчала, я полез на сайт госзакупок и написал успокоительный пост — всё будет! Хоть какая-то польза от уехавшего депутата, в то время как его коллеги, находящиеся в Санкт-Петербурге, ничего жителям не говорят.

Вопросы от избирателей муниципалы теперь принимают в WhatsApp и "ВКонтакте". Некоторые из них отметили, что и раньше в дни приемов граждане приходили не часто. Пандемия коронавируса еще больше популяризовала формат общения через интернет, поэтому сейчас для многих принципиально ничего не поменялось. Основные проблемы, о которых пишут граждане, тоже повторяются из года в год, отметили депутаты. Часто итогом общения с избирателями становится депутатское обращение в органы власти или помощь в самостоятельном написании жалобы.

- Избиратели обращаются довольно-таки часто, несколько раз в неделю, - говорит уехавший в Германию депутат Владимирского округа Виталий Боварь.

Он покинул страну осенью, опасаясь проблем с силовыми ведомствами. Тревожные звоночки уже поступали - сначала о "проблемах с силовиками" предупреждали знакомые, затем руководство ИТМО отменило его лекцию на площадке вуза.

Боварь работает на штатной должности заместителя главы своего муниципалитета. Однако с момента своего отъезда за границу он находится в отпуске за свой счет и зарплату не получает. Впрочем, по его мнению, никакого противоречия между релокацией и зарплатой из казны нет.

- Я получал деньги от налогоплательщиков, а не государства, - объясняет Боварь. - Я получал зарплату, представляя их в органе власти.

Местная победа

Владимирский округ - один из нескольких муниципалитетов Петербурга, где "Единая Россия" потерпела поражение на местных выборах в 2019 году. До того в муниципальных советах был почти полный гегемон единороссов. На фоне "крымского консенсуса" и не без помощи досрочного голосования партия получила 1187 из 1525 мандатов на выборах 2014 года.

За пять лет оппозиция смогла найти кандидатов и частично справилась с задачей привлечения своих избирателей. Многие в Петербурге впервые шли участвовать в выборах после успеха муниципальной кампании в Москве в 2017 году. Там демократическим кандидатам удалось отбить у единороссов несколько муниципалитетов, а второе место по общему числу мандатов внезапно заняла партия "Яблоко".

В Петербурге оппозиция переняла стратегию "политического убера", опробованного политиками Максимом Кацем* и Дмитрием Гудковым** (оба включены в реестр иноагентов). Перед столичными выборами они собрали штаб, который помогал оппозиционным кандидатам на всех этапах кампании, от поиска партии и заполнения бумаг для самовыдвижения до верстки и распространения листовок.

- О муниципальных выборах я думал еще в 2014 году, - вспоминает депутат МО "Остров Декабристов" от "Яблока" Леонид Андрухов. - Участвовал в "Школе муниципальных депутатов". Я походил на лекции, послушал и меня отговорили. Показалось, что всё это слишком сложно, многое непонятно. Решил, что не потяну. Но к 2019 году созрел. Всё больше вовлекался. Важной историей было то, что я много раз подряд участвовал в проекте "Твой бюджет". Следил и за успехом московской кампании 2017 года. Это очень на меня повлияло. Я вспомнил свой опыт 2014 года, а тут противоположное: приходите - всем адекватным будем помогать.

Помимо Центрального района оппозиция успешно выступила в отдельных муниципалитетах Калининского, Красногвардейского и Невского районов, на Васильевском острове и в Купчино, где в МО № 72 уверенную победу одержала команда руководителя Партии Роста в Петербурге Павла Швеца. Вместе с ним в депутаты избрались районные активисты и защитники зеленых зон.

- Мы познакомились с Павлом Швецом во время защиты парка Интернационалистов, - рассказывает житель Купчино Вячеслав Кулекин, ставший депутатом МО № 72. - Потом он вместе с Владимиром Волохонским предложил избираться в 72-м округе. Я это воспринял как очередной опыт, а не как какую-то возможность. К тому же на тот момент мне казалось, что это даст больше рычагов для защиты зеленых насаждений. Хотя впоследствии я понял, что депутат не сильно отличается от рядового гражданина и есть люди, которые без депутатского мандата добиваются большего.

В муниципальный совет города Колпино от "Яблока" избрались отец и дочь Роман и Диана Волга. Роман участвовал в выборах не в первый раз и был известным политиком на уровне своего города. Его дочь получила образование архитектора и хотела применить его на практике в родном Колпино.

- Конечно, я была подвержена "пропаганде" своего отца, - рассказывает Диана Волга. - Он в какой-то степени даже настаивал на том, чтобы я участвовала в выборах. Я даже боялась осуждения. Но я и сама загорелась этим. Во время учебы в университете я смотрела видео Варламова и Каца* (включен в реестр иноагентов). Мне стало интересно заняться вопросами обустройства городских пространств. Я очень люблю Колпино. Это место можно улучшать бесконечно. Мне казалось, что если я стану муниципальным депутатом, я смогу доносить какие-то идеи в этом направлении.

Большинство опрошенных депутатов объяснили, что пошли в муниципалы в надежде сделать первые шаги в политике или поддержать запрос общества на перемены. Многие из них уже имели опыт работы в избирательных штабах или наблюдения за выборами.

- Я участвовал в выборах, потому что видел, что вокруг меня много людей, недовольных происходящим. Абсолютно не верю, что 450 депутатов Госдумы отражают весь политический спектр граждан Российской Федерации, - говорит Виталий Боварь. - Я всё же верю в представительство, считаю, что разные позиции должны быть представлены. Если будет процесс политический в нашей стране, то миф о глубинном народе - а я считаю, что это миф - будет разрушен моментально. Мы увидим, что у нас страна очень неоднородна политически и социально. Хотелось стать живым примером, хотелось показать, что люди с оппозиционными взглядами могут побеждать и становиться частью представительной власти.

Многим победа далась дорогой ценой. В МО "Остров Декабристов" избранные депутаты от "Яблока" сначала отстаивали свой успех в избирательных комиссиях, затем в судах и, наконец, преодолевали сопротивление своих соперников, которым удавалось контролировать муниципалитет, несмотря на поражение на выборах. Избрать своего главу обновленному совету удалось только в декабре 2021 года, более чем через два года после выборов.

В отдельных округах команды победивших оппозиционеров начинали ссориться и раскалываться. Главы-неединороссы были вынуждены отказываться от политической риторики и сосредотачиваться на решении хозяйственных вопросов. В МО "Светлановское" новая глава, прошедшая в совет в команде оппозиционеров и местных активистов, в дальнейшем наладила отношения с районной администрацией и вступила в "Единую Россию".

Давление и выгорание

В 2020-2021 годах сразу нескольких неудобных депутатов лишили мандатов из-за претензий Смольного к поданным сведениям о доходах. Часто несоответствия в декларациях были формальными, а голосовавшие в советах мундепы признавались, что из-за закона о персональных данных не знали всей сути претензий к их коллегам.

Через три с половиной года успехи победителей выборов 2019 года не кажутся столь значительными, какими они казались после подведения итогов голосования. Активность избравшихся в местные советы муниципалов становилась менее заметной, чем поначалу. На это повлияло не только давление и лишение мандатов, но и простое выгорание, считает депутат МО № 72 Владимир Волохонский.

- Очень небольшое количество муниципальных депутатов даже в отсутствии проблем через два года продолжали вести какую-то работу, - говорит Волохонский. - Часть из них переключились на общеполитическую повестку, часть просто забросили эту активность, часть погрязли в муниципальных склоках между собой. Это всё было довольно-таки предсказуемо, на мой взгляд. То же самое было в 2012 году, когда в городе образовывались десятки общественных организаций. Но эта волна 2019 года была больше, чем в 2012 году. Люди получили какой-то успех от своей деятельности, чего-то добились.

О личном опыте выгорания рассказал мундеп из Пушкина Константин Косов. На момент избрания в совет он уже имел опыт политической борьбы и работы в государственном учреждении. Однако, признается Косов, именно муниципальная деятельность окончательно убедила его в том, что бюрократическая система занимается "воспроизведением самой себя, а не решением проблем".

- В 2019 году, когда я избрался, у меня была куча энергии, куча идей, как можно всё сдвинуть с мертвой точки, - рассказывает Косов. - Но при том, что в муниципалитете у нас осталось большинство "Единой России", я начал сталкиваться с бюрократической процедурой любых решений, подвижек и инициатив. Эффективность оказалась не пропорциональна затраченным усилиям. Я уже тогда перегорел. Я быстро понял, что не могу тратить на деятельность депутата столько времени, сколько необходимо, чтобы чего-то добиться. У меня в то время было три работы, у меня маленький ребенок и это отнимает очень много времени.

Муниципальные выборы-2019 оказались потолком для оппозиции. Через два года в парламентской кампании единороссы и их союзники одержали уверенную победу и на региональном и на федеральном уровне.

Почему не сдают мандаты

Покинувшим страну муниципалам любят предъявлять претензии их политические оппоненты. Депутат ЗакСа Константин Чебыкин, выступая на заседании городского парламента 1 марта, предложил подумать, как можно повлиять на тех, кто уехал из России и продолжает голосовать дистанционно. Через пару недель его поддержала глава комитета территориального развития Наталья Чечина, заявившая, что уехавших за границу депутатов нужно исключать из советов.

Глава МО "Дворцовый округ" Мария Бисерова заявила, что "избранник народа, покинувший страну в сложный момент, не достоин статуса депутата. И должен сам сложить полномочия". Предательством избирателей отъезд за границу называли различные комментаторы в соцсетях и Telegram-каналах.

- Тут вопрос, кто как видит свою роль, - рассуждает депутат МО "Остров Декабристов" Леонид Андрухов. - Я, например, не вижу ролью депутата подвергнуться репрессиям, оказаться в тюрьме под уголовным преследованием. Мне хочется верить, что мои избиратели тоже не видят для меня такой миссии.

Он признает, что если бы в свое время стал главой округа или пошел на выборы в ЗакС и победил, то остался бы в стране.

- Передо мной было бы гораздо больше ответственности перед избирателями за трансляцию их позиции. Вот тогда-то уезжать было бы нельзя. У депутатов муниципальных советов уровень совсем другой, - говорит Андрухов.

Из числа опрошенных ЗАКС.Ру депутатов половина сказала, что им приходилось слышать и читать претензии избирателей в предательстве.

- Еще до своего отъезда из страны я получила в соцсетях несколько посланий о том, что я предатель, - говорит мундеп МО "Правобережное" Марина Горчакова. - Я получила, скажем так, порцию "лестных" слов от патриотов. Были, конечно, и слова благодарности. Но всё равно чувствовалось, что мы в меньшинстве.

Большинство опрошенных депутатов сказали, что продолжают поддерживать связь с жителями округа и дистанционно реагировать на их обращения. Некоторым релокантам избиратели желали удачи на новом месте.

- В Петербурге остается довольно-таки много людей, позицию которых я представляю, - утверждает замглавы Владимирского округа Боварь. - У меня есть внутреннее чувство дискомфорта по этому поводу. Какие-то мемы, штуки из соцсетей или мнение других депутатов меня в этом случае не волнуют. Я расстраиваюсь не из-за того, что они шутят или превращают в ресурс то, что они остались. Мне кажется, это деструктивно. Не в этом прикол депутата, чтобы корить кого-то в чем-то. Если единственный ваш плюс в том, что вы остались, а кто-то уехал - у вас не очень много конкурентных преимуществ.

Случаи сдачи мандата в связи с несогласием с СВО в Петербурге были. Например, в первые недели спецоперации так поступил наиболее оппозиционный депутат Лисьего Носа Иван Хархордин. Однако в массовую акцию это не превратилось. Большинство пожелало не расставаться со своими полномочиями.

- Сдать мандат - это разовое решение. Ну напишут, что сдал мандат, что он против, но что дальше? Я все-таки думаю, что, обладая мандатом, можно делать больше, - полагает депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Балтруков.

Две главные причины, по которым опрошенные мундепы не хотят отказываться от своих полномочий - нежелание отдавать без боя сложную победу на выборах и желание сохранить статус депутата как для решения локальных проблем на местах, так и для возможности подкрепить их разного рода заявления.

Но есть и другие основания, чисто математические. Депутаты-релоканты из МО № 72 рассказали, что в случае их отказа от полномочий, коллеги будут рисковать не собрать кворум для заседаний.

- История в том, что это не принесет никакой пользы, - считает Владимир Волохонский. - От того, что я один сложу полномочия, никаких перевыборов не будет. А если я сложу полномочия, получится тот же эффект, что не ходить на заседания. Муниципалитет будет рисковать не собрать необходимый кворум. Если бы не приняли бюджет до начала года, то у нас были бы большие проблемы с тем, чтобы получить дотации из городского бюджета на некоторые наши проекты.

Депутат из Колпино Диана Волга рассказала, что ее от сдачи мандата отговаривали коллеги по совету, в том числе из "Единой России".

- Я хотела сдать мандат, - вспоминает Волга. - Когда я уехала и осознала, что, кажется, не вернусь, мне было стыдно за то, что я не успела реализовать все проекты… Почему не сдала мандат? Посоветовалась с папой. Он был убежден, что все наладится и мы сможем вернуться и продолжить работу. Другая причина - глава очень попросила этого не делать. Сказала, что у нас и так мало людей, придется делать довыборы, а хотелось бы без этого обойтись.

О своем будущем возвращении в Россию, муниципалы рассуждают не очень охотно. Большинство опрошенных депутатов сказали, что вернутся уже "в другую страну" или что пока не могут представить свой приезд домой. Возможное возвращение в обозримом будущем допустил только Виталий Боварь из Владимирского округа:

- Я должен получить какие-то однозначные сигналы того, что не планируется мое уголовное преследование. Каждый сам решает для себя, готов ли он отправиться в СИЗО или колонию. Лично для себя я не вижу в этом смысла.

На вопрос, действовали ли бы иначе, если бы смогли вернуться в 2019 год, никто из собеседников ЗАКС.Ру не дал утвердительного ответа. Опыт победы на выборах и работы в органе местного самоуправления они считают важным. Некоторые с сожалением отметили, что сделали недостаточно много, но в целом действовали правильно.

- Хорошие истории послужат примером тому, что можно делать, - рассуждает Дмитрий Маркевич из Литейного округа.

Похожего мнения придерживается депутат МО "Остров Декабристов" Леонид Андрухов:

- Всё было не зря. Я вообще не верю в существование дел зря. Ни на каком этапе невозможно было сказать, какой будет выхлоп и какой результат. Мы имеем что имеем. На любом из этапов это могло закончиться ничем. Возможно, вся эта работа нам еще пригодится и окажется важным подспорьем в грядущей политической работе.

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** Минюст внес Дмитрия Гудкова в реестр иностранных агентов

Сергей Еремеев (фото: unsplash)