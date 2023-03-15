Глава КТР Чечина: Уехавших муниципальных депутатов надо исключать из советов

Глава комитета территориального развития Петербурга Наталья Чечина раскритиковала уехавших из России муниципальных депутатов. Свои мысли она озвучила на заседании Законодательного собрания Петербурга 15 марта в ответ на вопрос депутата от "Единой России" Константина Чебыкина.

Чечина заявила, что поддерживает федеральную норму о лишении полномочий муниципальных депутатов за пропуски заседаний без уважительной причины. В мундепы идут, чтобы участвовать в работе муниципальных органов, а покинувшие страну этого не делают, считает глава комитета.

- Таких у нас депутатов более 30, они передвигаются: въезжают в Россию, выезжают из России. Очень многие участвуют в митингах, критикуют нашего президента из-за границы, очень тревожатся о том, что в раскопках находят какие-то исторические ценности для Санкт-Петербурга, и при этом, находясь в Литве, Латвии, Германии, не замечают и не принимают участия в акциях, когда сносят памятники воинам, которые защитили нас от фашизма, - сказала Чечина.

Некоторые из уехавших муниципальных депутатов "пытаются" проводить заседания совета, но они нелегитимны, заявила Чечина. По ее мнению, избиратели обязательно разберутся и сделают свои выводы. Уехавшим муниципальным депутатам не место в городских советах, уверена глава КТР:

- Им не место. Избиратели в этом обязательно разберутся. Время непростое, уже вот так вот шутить прошло время. Поэтому я поддерживаю, их нужно исключать.

Напомним, ранее с критикой в адрес уехавших из страны муниципальных депутатов выступил сам Чебыкин. По его словам, во время спецоперации все должны сплотиться, а ряд мундепов уехали: живут в Америке, а голосуют в Петербурге.

София Саттарова