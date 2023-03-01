Депутат Чебыкин раскритиковал уехавших из страны мундепов

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Единая Россия" Константин Чебыкин на заседании городского парламента 1 марта выступил с резкой критикой в адрес муниципальных депутатов, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Речь парламентария была связана с законопроектом, по которому депутатов могут лишать мандатов за прогулы заседаний. Также в ЗакСе обсуждали "обезличенные" декларации.

- У нас сейчас непростые страницы истории страны. Мы должны сплотиться. Идет специальная военная операция. После того как объявили, "птенцы Вишневского" многие разбежались по заграницам. <...> Ряд сняли полномочия, ряд - уехали и не представили декларации. Ни в каком виде. Ни в открытом, ни в закрытом. <...> Всеволод Федорович, вы же умнейший человек, стояли у истоков местного самоуправления. У нас есть такие депутаты, и вы прекрасно знаете, которые находятся за границей, а некоторые регламенты позволяют участвовать в жизни совета по "скайпу". Находится в Америке, а голосует в Петербурге, - заявил Чебыкин.

Чебыкин обратился к однопартийцу, председателю Совета муниципальных образований Петербурга Всеволоду Беликову с просьбой задуматься о возможности повлиять на покинувших страну муниципальных депутатов.

Напомним, за последний год страну покинули, в частности, некоторые муниципалы из МО "Смольнинское", МО "Владимирский округ", МО № 72 и других муниципалитетов.

Подробнее о законе о наказаниях для депутатов за неявку на заседания читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков