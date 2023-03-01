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Муниципал 12:14

Депутат Чебыкин раскритиковал уехавших из страны мундепов

фото ЗакС политика Депутат Чебыкин раскритиковал уехавших из страны мундепов

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Единая Россия" Константин Чебыкин на заседании городского парламента 1 марта выступил с резкой критикой в адрес муниципальных депутатов, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Речь парламентария была связана с законопроектом, по которому депутатов могут лишать мандатов за прогулы заседаний. Также в ЗакСе обсуждали "обезличенные" декларации. 

- У нас сейчас непростые страницы истории страны. Мы должны сплотиться. Идет специальная военная операция. После того как объявили, "птенцы Вишневского" многие разбежались по заграницам. <...> Ряд сняли полномочия, ряд - уехали и не представили декларации. Ни в каком виде. Ни в открытом, ни в закрытом. <...> Всеволод Федорович, вы же умнейший человек, стояли у истоков местного самоуправления. У нас есть такие депутаты, и вы прекрасно знаете, которые находятся за границей, а некоторые регламенты позволяют участвовать в жизни совета по "скайпу". Находится в Америке, а голосует в Петербурге, - заявил Чебыкин. 

Чебыкин обратился к однопартийцу, председателю Совета муниципальных образований Петербурга Всеволоду Беликову с просьбой задуматься о возможности повлиять на покинувших страну муниципальных депутатов. 

Напомним, за последний год страну покинули, в частности, некоторые муниципалы из МО "Смольнинское"МО "Владимирский округ", МО № 72 и других муниципалитетов. 

Подробнее о законе о наказаниях для депутатов за неявку на заседания читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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