"Прошланговал - свободен": Мундепам грозит лишение мандатов за пропуски заседаний

Депутатов ЗакСа и местных советов смогут лишать полномочий за пропуск заседаний. Госдума утвердила инициативу, согласно которой полугодовое неучастие в жизни органа власти будет стоить мандата. Под угрозу отставки могут попасть мундепы-релоканты. Но не все и не раньше осени.

Новые возможности

Введение запрета на пропуск мундепами заседаний местных советов Госдума одобрила за два дня - 24 и 25 января. Вместе с ним приняли поправку, упрощающую для муниципалов подачу деклараций. Раньше за опечатки и ошибки в сведениях о доходах и имуществе могли лишить полномочий. Теперь отчитываться надо будет только после избрания и при совершении крупных сделок в течение года.

Зато мандата скоро смогут могут лишить за отсутствие "без уважительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течение шести месяцев подряд". Если учесть, что в уставах отдельных муниципалитетов Петербурга говорится, что местные депутаты могут собираться не реже чем раз в три месяца, то в отдельных случаях для потери мандата может хватить двух пропусков.

Принятый Госдумой закон в феврале должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Документ вступит в силу 1 марта.

Теоретически регулярно отсутствовавший и не участвовавший в жизни муниципалитета депутат рисковал лишиться полномочий и раньше. Избиратели его округа могли инициировать отзыв своего представителя. Но применить на практике эту процедуру очень сложно. Теперь будет достаточно решения муниципального совета. Или городского парламента, если речь идет о депутатах ЗакСа, но у него с явкой в последние годы проблем нет.

"При этом мы уточняем, что норма не будет иметь обратной силы. Все сроки будут также исчисляться только после вступления закона в силу", - отметил соавтор закона, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Таким образом, привлечь к ответственности за прогулы смогут не раньше сентября. Возможно, еще позднее, поскольку какое-то время уйдет на приведение городского законодательство в соответствие федеральному. Проблем с утверждением аналогичной инициативы на региональном уровне не будет. В ЗакСе Петербурга идею новых наказаний хвалят.

- Я за, - сказал ЗАКС.Ру председатель комитета по законодательству Заксобрания Всеволод Беликов ("Единая Россия"). - Мы им [муниципалам] платим компенсации. Когда человека избирают, он же не будет говорить, что он станет прогуливать, где-то гулять на Канарах, в Киргизии в горах прятаться в юртах, пить кумыс или чачу. Всё! Полгода прошланговал - свободен, сдай мандат. Обеими руками за.

Беликов намекнул на несколько десятков оппозиционных депутатов местных советов Петербурга, которые покинули страну после начала СВО и после объявления частичной мобилизации. Большинство из них не сдали мандаты и продолжили исполнять свои полномочия дистанционно.

Копья в колеса уехавших

Во время пандемии во многих муниципалитетах города изменили регламент заседаний местных советов, позволив принимать в них участие по видеоконференцсвязи (ВКС). Член фракции "Справедливой России" в ЗакСе и экс-глава МО "Южно-Приморский" Андрей Алескеров считает, что технические возможности позволят сохранить в советах действительно заинтересованных людей. К новому думскому закону о пропусках заседаний депутат при этом отнесся положительно.

- Это нормальная норма, которая будет мотивировать, организовывать. С другой стороны, муниципальные советы вносят изменения в свои регламенты о возможности дистанционно участвовать по ВКС. Мне кажется, что если есть желание депутата принять участие в работе муниципального совета, с учетом технических средств это можно организовать, - поделился с ЗАКС.Ру Алескеров.

До сих пор результаты голосований по ВКС в Петербурге не оспаривались. Сомнения в законности участия в решении вопросов по видеосвязи не возникало ни у депутатов, ни у представителей районных прокуратур. Однако присутствие по ВКС предусмотрено не во всех муниципалитетах. Например, нет его в регламенте заседаний совета МО "Семеновский". Местный депутат Ксения Торстрём, открыто критиковавшая СВО и покинувшая Россию в 2022 году, планирует изменить документ, чтобы получить возможность заседать по видеосвязи и сохранить свой статус.

- Я думаю, что муниципальные депутаты больше представляют россиян, чем депутаты Государственной думы. Только мы остались, муниципальные депутаты, и нас совсем мало. Поэтому я хотела бы сохранить свой статус, потому что у нас остался инструмент выступления с публичными петициями и обращениями. Больше ни на что мы, к сожалению, влиять не можем, - поделилась Торстрём с ЗАКС.Ру.

Мундеп из города Пушкин Константин Косов покинул Россию после объявления частичной мобилизации. Он продолжает отвечать на обращения жителей дистанционно и отправлял коллегам свои предложения к Генплану. Однако в заседаниях совета принимать участия Косов не может - это не предусмотрено регламентом. Депутат считает, что совет не будет инициировать сложение его полномочий по своей воле, однако может сделать это в случае обращения из правительства города.

- Мне кажется, такие решения по лишению мандатов происходят не внутри муниципалитетов. Они происходят скорее всего выше, наверное, на уровне города. Когда лишали полномочий из-за ошибок в декларациях, это всегда шло по представлению губернатора. Я так думаю, что вряд ли мой муниципалитет самостоятельно захочет это делать, - сказал Косов.

Ищите депутата

Помимо кейсов оппозиционеров-релокантов, есть и другие истории длительного непосещения мундепами заседаний. В МО "Большая Охта" с апреля не видели лояльную "Единой России" самовыдвиженку Наталью Александровскую. Ее избиратель даже обратился в совет, чтобы узнать, не стоит ли начать розыск. 17 января глава муниципалитета Мария Щербакова ответила, что в июле и августе был перерыв в заседаниях, а с сентября Александровская находится "на излечении". Если мундеп подтвердит это документально, очевидно, в совете сочтут, что встречи она пропустила по уважительной причине.

Деятельность некоторых муниципальных советов города - особенно монопартийных - вообще не прозрачна. Местные власти не ведут трансляции своих заседаний и не выкладывают фотоотчетов. Со стороны невозможно понять, кто из депутатов присутствовал на встрече, а кого не было. В конце 2021 года мундеп МО "Волковское" Дмитрий Галашев доказал в суде, что его лишили мандата на заседании, которого в реальности не было - некоторых его коллег попросили расписаться в листе регистраций "задним числом". Применяется ли такая практика в других округах - можно только гадать.

Наконец, в Петербурге есть муниципалы, которые находятся под следствием. Их полномочия не прекращались, но посещать заседания они не могут. Например, член фракции "Единая Россия" в местном совете города Колпино Виктор Данишевский находится в СИЗО с октября 2022 года по обвинению в организации незаконной миграции (ч . 2 ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК). Если допустить, что следствие продлится год, а потом суд решит, что подсудимый невиновен, то Данишевский может сохранить за собой корочки депутата. Существует судебная практика по трудовым спорам, согласно которой нахождение под стражей признавали уважительной причиной неисполнения своих рабочих обязанностей.

Последнее слово в конце концов все равно останется за муниципальными советами. В Петербурге было несколько примеров, когда мундепы отказывались лишать полномочий своих коллег, несмотря на обращения губернатора или прокуратуры, касающиеся нарушений в декларациях. Позицию органа местного самоуправления можно обжаловать в суде, но тяжбы по таким делам могут затянуться до окончания действующего созыва.

Сергей Еремеев, фото: Freepik