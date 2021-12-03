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Муниципал 12:31

Депутат МО "Волковское" доказал в суде, что его лишили полномочий на вымышленном заседании

фото ЗакС политика Депутат МО "Волковское" доказал в суде, что его лишили полномочий на вымышленном заседании

Фрунзенский районный суд Петербурга удовлетворил иск Дмитрия Галашева, требовавшего восстановить его полномочия депутата МО "Волковское"

Галашев сообщил ЗАКС.Ру, что обжаловал сам факт проведения заседания совета, на котором его якобы лишили мандата. Основанием для решения стало обращение губернатора Александра Беглова, в котором тот указал на искажения, допущенные мундепом в декларации о доходах за 2019 год. 

Депутат согласен, что допустил ошибки, но считает их незначительными. Однако доказать это перед коллегами возможности у Галашева не было. На заседание совета его не пригласили. Мундеп заподозрил, что не было и самого заседания, во всяком случае с необходимым кворумом, и обратился в прокуратуру и суд. 

- Пока шел суд, прокуратурой Фрунзенского района была проведена проверка по моему заявлению. Было опрошено 14 депутатов из 20. Они заявили, что на заседании не присутствовали, - рассказал Галашев.

Кроме того, по словам истца, суд запросил у Следственного комитета лист регистрации с того заседания. Эту бумагу вместе с другими документами сотрудники СК изъяли из МО "Волковское" в рамках октябрьского обыска по уголовному делу депутата-единоросса Александра Савченкова.

- Суд сделал запрос в СК - ему предоставили документы. Действительно, там был какой-то непонятный лист регистрации, подписанный недостаточным для кворума количеством депутатов, - отметил Галашев. 

Решение суда еще не вступило в силу. Истец ожидает, что муниципалитет будет его оспаривать.  

Напомним, депутаты МО "Волковское" утверждают, что полноценные заседания в их муниципалитете не проводятся больше года. Галашев неоднократно обращался по этому поводу в прокуратуру и другие государственные органы.

Сергей Еремеев


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