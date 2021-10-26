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Муниципал 18:30

В МО "Волковское" прошли обыски по делу о взятке депутату Савченкову

фото ЗакС политика В МО "Волковское" прошли обыски по делу о взятке депутату Савченкову

В муниципальном образовании "Волковское" 26 октября прошли обыски с привлечением сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями, сообщил Telegram-канал "АНП - агентство новостей политики". Информацию о следственных мероприятиях ЗАКС.Ру подтвердил глава округа Михаил Куренев. 

По его словам, следственные действия проходили из-за дела о взятке в отношении мундепа "Волковского" Александра Савченкова. Обыск проходил около 1,5 часов, рассказал Куренев. Глава округа сообщил, что следователь не привлек его к мероприятию и не рассказал о подробностях. Мундеп не смог уточнить, изъяли ли что-то при обыске. 

- Я, по крайней мере, не видел, какие документы забирали. Коробок, саквояжей никаких не выносили, - сказал Куренев. - Все было как-то поверхностно.

Напомним,  в августе 2021 года депутата "Волковского" Савченкова заподозрили в получении взятки от группы лиц (ч. 5 ст. 290). По информации объединенной пресс-службы судов, он вероятно получал деньги от сотрудников муниципалитета за покровительство по службе. Савченкова задержали при получении 366 тысяч рублей от одного из сотрудников, сообщали пресс-службе судов. 

София Саттарова


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