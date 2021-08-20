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Муниципал 19:53

Депутата-единоросса из МО "Волковское" Савченкова поймали на взятке

фото ЗакС политика Депутата-единоросса из МО "Волковское" Савченкова поймали на взятке

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями 19 августа задержали муниципального депутата МО "Волковское" Александра Савченкова, когда заместитель главы местной администрации Махов под присмотром силовиков передавал ему взятку в размере 366 тысяч рублей, сообщила "Фонтанка"

Издание пишет, что полученные деньги - плата пяти сотрудников муниципалитета за выписанные премии. До самих муниципалов доходило лишь 20% от этих премий. Несогласным Савченков якобы обещал проблемы на работе. По данным издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о даче взятки группой лиц (ч. 5 ст. 290). Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. 

Савченков часто появлялся на различных мероприятиях в компании депутата Государственной думы Михаила Романова. Последний опровергал слухи о том, что тот якобы был его помощником. 

В совете МО "Волковское" на протяжении длительного времени идет конфликт между депутатами из команды главы МО Михаила Куренева и депутатами, выступающими против него. ЗАКС.Ру рассказывал о раскладе сил в этом муниципалитете.

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