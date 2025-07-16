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Новости 16 июля 2025, 10:56

Беглов поздравил Бельского с юбилеем

фото ЗакС политика Беглов поздравил Бельского с юбилеем

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский отмечает 16 июля свой 50-летний юбилей. Свое поздравление парламентарию направили губернатор Александр Беглов, а также чиновники и депутаты города.

Текст направленного Бегловым поздравления приводится на сайте Смольного. Бельский назван в обращении "талантливым руководителем и политиком", посвятившим себя служению Петербургу.

"Большой опыт, высокие деловые и личные качества, принципиальность и добросовестность помогают Вам сегодня принимать важные, стратегические решения в Законодательном собрании в интересах всех петербуржцев, реализовать вместе с городским правительством программы социально-экономического развития мегаполиса", — говорится в тексте.

Среди поздравивших Бельского с утра оказались депутаты ЗакСа Марина Шишкина, Валерий Гарнец, Юрий Гладунов и Дмитрий Павлов, а также вице-губернатор Алексей Корабельников. В частности, Шишкина пожелала юбиляру, чтобы "ноша Председателя Законодательного собрания лучшего города страны" была ему по силам. Павлов назвал Бельского "человеком и личностью с большой буквы", а Корабельников отметил его смелость и уверенность в принятии решений.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Гарнец Валерий Николаевич 
Гладунов Юрий Николаевич 
Корабельников Алексей Алексеевич
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Шишкина Марина Анатольевна






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