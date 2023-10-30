Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 20:01

Прокуратура добилась лишения мандатов восьмерых "яблочников" из Малой Охты

фото ЗакС политика Прокуратура добилась лишения мандатов восьмерых "яблочников" из Малой Охты

Муниципальный совет МО "Малая Охта" на заседании 30 октября проголосовал за досрочное прекращение полномочий восьмерых депутатов из-за пропусков собраний, сообщил ЗАКС.Ру депутат Павел Журавлев. Лишения мандатов требовала прокуратура Красногвардейского района. 

Мандатов лишили эмигрировавшего Василия Кунина, Артема Голева, Алексея Каленова, Феликса Началова, Виталия Никитина, Полину Сизову, Максима Халимовского и Веру Морозову (все избрались в совет от партии "Яблоко") . Для последней, напомним, это уже второе лишение полномочий за созыв. В первый раз ее полномочия прекратили в ноябре 2020 года из-за ошибок в декларации. Позже ей удалось оспорить это решение. 

До этого в Малой Охте рассматривали вопрос о сложении полномочий семерых мундепов, которые якобы не отчитались о своих доходах и имуществе. Как и в этот раз, на санкциях настаивала прокуратура, однако муниципалы не стали поддерживать это требование, сославшись на отсутствие соответствующего письма от губернатора Александра Беглова.

Константин Леньков / Фото Прокуратура Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Малая Охта
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Голев Артем Александрович
Каленов Алексей Сергеевич
Кунин Василий Евгеньевич
Морозова Вера Викторовна
Началов Феликс Викторович
Никитин Виталий Владимирович
Сизова Полина Владимировна
Халимовский Максим Юрьевич
Упоминаемые персоны
Голев Артем Александрович 
Каленов Алексей Сергеевич 
Кунин Василий Евгеньевич 
Морозова Вера Викторовна 
Началов Феликс Викторович 
Никитин Виталий Владимирович 
Сизова Полина Владимировна 
Халимовский Максим Юрьевич 




Новости30 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама