Прокуратура добилась лишения мандатов восьмерых "яблочников" из Малой Охты

Муниципальный совет МО "Малая Охта" на заседании 30 октября проголосовал за досрочное прекращение полномочий восьмерых депутатов из-за пропусков собраний, сообщил ЗАКС.Ру депутат Павел Журавлев. Лишения мандатов требовала прокуратура Красногвардейского района.

Мандатов лишили эмигрировавшего Василия Кунина, Артема Голева, Алексея Каленова, Феликса Началова, Виталия Никитина, Полину Сизову, Максима Халимовского и Веру Морозову (все избрались в совет от партии "Яблоко") . Для последней, напомним, это уже второе лишение полномочий за созыв. В первый раз ее полномочия прекратили в ноябре 2020 года из-за ошибок в декларации. Позже ей удалось оспорить это решение.

До этого в Малой Охте рассматривали вопрос о сложении полномочий семерых мундепов, которые якобы не отчитались о своих доходах и имуществе. Как и в этот раз, на санкциях настаивала прокуратура, однако муниципалы не стали поддерживать это требование, сославшись на отсутствие соответствующего письма от губернатора Александра Беглова.

Константин Леньков / Фото Прокуратура Петербурга