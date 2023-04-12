ЗакС и новый вице-спикер

Фото Михаил Масленников

В Законодательном собрании Петербурга 12 апреля депутаты избрали главу фракции ЛДПР Павла Иткина на должность заместителя председателя парламента, узнали о проблемах предпринимателей от бизнес-омбудсмена Александра Абросимова, а также приняли ряд законопроектов. Как прошло заседание — в материале ЗАКС.Ру.

На заседании 12 апреля в повестке дня стоял уникальный вопрос. Депутатам предстояло утвердить отставку вице-спикера Марины Шишкиной и избрать нового заместителя председателя. Спикер Александр Бельский предложил на освободившуюся должность главу фракции ЛДПР Павла Иткина. Его единственным оппонентом стал лидер коммунистов Роман Кононенко. Выступая перед парламентом, Иткин был краток. Он поблагодарил спикера за оказанное доверие и объявил, что умеет "не только слушать, но и слышать". Его соперник подготовился к выступлению более тщательно. Кононенко рассказывал о необходимости альтернативы, о противостоянии действующей власти и бескомпромиссной поддержке петербуржцев по самым острым вопросам.

- Именно коммунисты являются альтернативой действующей власти. Вместо этого нам предлагают выборы безальтернативные. У вас на руках проект постановления, в который уже вписана конкретная фамилия. Мы исходим из того, что избрание удобного кандидата никоим образом не способствует улучшению работы городского парламента. Зато избрание вице-спикером городского парламента представителя подлинно оппозиционной партии, второй по численности фракции в Законодательном собрании, на наш взгляд, будет способствовать предметному обсуждению вопросов внутри собрания. Покажет, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга — островок демократии в нынешней ситуации в нашей стране, - сказал Кононенко.

Депутат Вячеслав Бороденчик, который выдвинул кандидатуру Кононенко, обратил внимание присутствующих на то, что во многих Заксобраниях страны место вице-спикера получает глава второй по численности фракции, а ЛДПР по итогам выборов 2021 года получила наименьшее число голосов среди партий, избиравшихся в Заксобрании, уступив "Яблоку".

После подведения итогов тайного голосования счет оказался 30:10 в пользу представителя ЛДПР. Позже Кононенко заявил, что не одобряет подобное "солидарное голосование партии большинства", которое предопределило результат выборов вице-спикера. Он также отметил, что несколько депутатов из других фракций все же поддержали его кандидатуру.

Иткин в свою очередь не торопился занимать почетное место в президиуме по левую руку от Бельского и остался до конца заседания в партере.

- У нас идет, понимаете, заседание, прямо скажу, шастать — это как-то не совсем красиво, - объяснил новый вице-спикер.

Также в Заксобрании подошел к концу период отчетов об итогах работы омбудсменов за 2022 год. На заседании 12 апреля перед депутатами выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов. В честь Дня космонавтики он решил начать свое выступление со слов "Поехали".

Одна из тем, на которой омбудсмен решил заострить внимание — беспрецедентное санкционное давление. Согласно опросу, проведенному аппаратом уполномоченного, в городе более половины предпринимателей так или иначе пострадали от введенных ограничений со стороны заграничных экс-партнеров. Среди наиболее ощутимых санкций, по его информации: ограничение экспорта и импорта товаров, отказ иностранных компаний от работы с российскими партнерами, ограничение в сфере транспортного сообщения, а также ограничения в финансовой сфере. В своем выступлении он называл зарубежные санкции "незаконными". Сокращение производственных объемов отметили более 50% респондентов, добавил Абросимов.

Отдельно омбудсмен рассказал про обращения, которые поступают в аппарат уполномоченного. Многие из них связаны с незаконным или необоснованным, по мнению заявителей, удержанием имущества правоохранительными органами во время разбирательства по уголовным делам. Кроме этого, уполномоченный заявил о положительной динамике в части избрания фигурантам "экономических" дел мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Он подчеркнул, что вопрос о "незаконном", по его словам, помещении предпринимателей под арест все равно не теряет своей актуальности.

Также парламентарии рассмотрели ряд законопроектов. Они утвердили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 78-летию Победы. Из городской казны на эти цели выделят порядка 1,5 млрд рублей. Еще депутаты приняли закон о надзоре над экскурсоводами и гидами. Теперь уполномоченные органы будут следить за наличием и соблюдением правил использования аттестаций у предпринимателей, организаций и самозанятых, работающих в туристической отрасли. Кроме того, парламентарии приняли решение об обращении к депутатам Государственной думы о введении административной ответственности за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника.





























Константин Леньков, фото Михаил Масленников