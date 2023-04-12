Смольный установит надзор за работой экскурсоводов

В Петербурге над работой экскурсоводов и гидов-переводчиков будет установлен региональный надзор. Соответствующий закон приняли в третьем чтении депутаты Законодательного собрания на заседании 12 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ начнет действовать с 1 июля 2023 года.

Норму закрепят в законе "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге". Под надзор попадет деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, работающих в туристической отрасли. Чиновники будут следить за наличием у экскурсоводов действующей аттестации, сроком ее действия, а также за соблюдением запрета на передачи аттестации иным лицам. Автором закона выступил губернатор Александр Беглов.

Документ направлен на совершенствование туристической отрасли в городе. Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко на предыдущем заседании парламента рассказал, что петербуржцы регулярно жалуются на некомпетентных гидов.

Сейчас в Петербурге более 150 человек прошли квалификационный экзамен на получение аттестации. Она выдается на пять лет. При подаче заявки соискатели должны представить документы, подтверждающие опыт работы и наличие образования в профильной сфере. Сам экзамен представляет собой тест из 30 вопросов с несколькими вариантами ответов. Для успешного прохождения необходимо правильно ответить минимум на 23 вопроса.

Константин Леньков