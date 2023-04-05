За петербургскими гидами хотят установить надзор

Законодательное собрание Петербурга 5 апреля начало рассматривать законопроект о надзоре над гидами и экскурсоводами, передает корреспондент ЗАКС.Ру. У них хотят проверять наличие аттестации. Документ приняли первом чтении.

В документе, внесенном на рассмотрение губернатором Александром Бегловым, указано, что контроль будет проводиться в части наличия действующей аттестации, соблюдения запрета на передачу аттестата другим лицам, а также соблюдении срока действия документа. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за контроль в области защиты прав потребителей будет отдельно отвечать Роспотребнадзор.

Законопроект, по задумке авторов, должен создать благоприятные условия для развития туризма. Представитель главы города в Заксобрании Константин Сухенко отметил, что петербуржцы регулярно жалуются на качество информации, которую до них доводят недобросовестные экскурсоводы.

Также на заседании выступил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Он рассказал, что аттестацию в новом формате уже прошли более 150 человек.

Ранее в Смольном опубликовали проект закона о курортном сборе на территории Петербурга. Предполагается, что остановившиеся в отелях гости города должны будут платить по 100 рублей в сутки. Новый налог могут начать взимать уже с августа.

Константин Леньков