Курортный сбор в Петербурге начнут собирать с августа

Гости Петербурга, останавливающиеся в отелях, с 1 августа должны будут платить по 100 рублей в сутки в городскую казну. Смольный подготовил проект закона "О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга". Документ появился 7 марта на сайте городского правительства.

Курортный сбор пока будут взимать в качестве эксперимента. Он продлится до конца 2024 года на всей территории города.

Платить по 100 рублей в сутки должны будут все совершеннолетние гости города, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Взимаемые средства планируется направлять в Фонд развития курортной инфраструктуры. За его счет будут проектироваться, строиться, ремонтироваться и благоустраиваться петербургские объекты курортной инфраструктуры.

От уплаты курортного сбора предлагается освободить отдельные категории граждан. В том числе героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, героев труда, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, блокадников, жителей осажденного Севастополя, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов I и II группы, членов малоимущих семей и больных туберкулезом. Сбор не будут взимать с работающих и обучающихся в Петербурге, а также со спортсменов, прибывающих в город на соревнования.

Правительству Петербурга предстоит определить орган власти, ответственный за проведение эксперимента. Вопрос будет находиться на контроле у вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Проект закона направят в ЗакС после прохождения антикоррупционной экспертизы.