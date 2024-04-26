После перестрелки с полицией в Петербурге возбудили уголовное дело

Пятничный инцидент на Английском проспекте в Петербурге, в ходе которого был застрелен 42-летний мужчина, обернулся возбуждением уголовного дела. Как сообщает региональное управление СК, дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Его главный фигурант мертв.

Рано утром 26 апреля мать фигуранта вызвала врачей и правоохранителей, узнав, что сын выпил опасную для жизни дозу лекарств. На месте происшествия обитатель квартиры, из-за которого приехал наряд, выстрелил в плечо одному из полицейских и был ликвидирован из табельного оружия коллегой последнего. Известно, что пистолет фигуранта был переделан из травматического под боевой. Раненый полицейский был госпитализирован.

Статья 317 УК предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Прокуратура Адмиралтейского района поставила ход и результат расследования на контроль.

фото: ГУ СК по Петербургу