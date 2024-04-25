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Муниципал 19:16

Тигран Мануков стал ио главы МО "Звездное"

фото ЗакС политика Тигран Мануков стал ио главы МО "Звездное"

С главной станицы сайта МО "Звездное" пропал портрет арестованного главы Максима Разинкова. Теперь на его месте разместили фотографию 25-летнего Тиграна Манукова. На официальном ресурсе сообщается, что он исполняющий обязанности главы, обратил внимание ЗАКС.Ру. 

Мануков избрался в совет в 2019 году от "Единой России". Партийную карьеру он начал еще в 2016 году в "Молодой гвардии". В 2022 году он попал в состав молодежной избирательной комиссии Петербурга. До избрания он занимался ресторанным бизнесом. Его полный тезка был генеральным директором ООО "Большая кружка" до апреля 2024 года.

Мундеп намерен переизбраться в округе на сентябрьских выборах. Его карточка уже опубликована на сайте внутрипартийного голосования. 

Напомним, экс-глава МО "Звездное" Максим Разинков сейчас находится в СИЗО из-за обвинения по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий. Отметим, в ЕГРЮЛ он по прежнему числится главой МО. Мануков стал заместителем главы незадолго до ареста начальника, 21 марта.

 

Константин Леньков / Фото с анкеты Тиграна Манукова на праймериз "Единой России"


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