Главу МО "Звездное" Максима Разинкова арестовали на месяц

Московский районный суд Петербурга утром 30 марта арестовал на один месяц и пять дней главу МО "Звездное" Максима Разинкова, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. В следственном изоляторе он пробудет минимум до 3 мая. Муниципалу предъявлено обвинение по статьям о получении взятки (ст. 290 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями в отношении Разинкова стало известно еще в ноябре 2023 года. Следствие считает, что Разинков якобы фиктивно трудоустроил в муниципалитет тещу депутата Государственной Думы Александра Тетердинко. Она за период "работы" в местной администрации якобы получила порядка 3 млн рублей. По этой статье муниципалу может грозить срок до 7 лет. О втором уголовном деле о взятке стало известно накануне. По версии следствия, в 2019 году Разинков под угрозой увольнения якобы требовал взятку от коллеги из аппарата муниципального совета Алексея Тоичкина. Тот согласился и якобы заплатил 40 тысяч рублей. За это Разинкову может грозить ещё до 12 лет лишения свободы.

В материалах, представленных следователем на судебном заседании, содержались протоколы допроса сотрудников местной администрации, среди них глава ГМА Юлия Тришина, бывшая сотрудница ИКМО "Звездное", а теперь секретарь ТИК №48 Елена Самойленко, а также Тоичкин. Последний, согласно протоколу допроса, заявлял, что Разинков якобы требовал у него написать заявление об увольнении с открытой датой и угрожал увольнением, если Тоичкин не будет передавать ему денежные средства. Также во всех протоколах говорится, что допрошенные якобы опасаются давления со стороны главы МО.

Следователь обосновала необходимость ареста тем, что расследование уголовного дела находится на начальной стадии и Разинков может попытаться уничтожить улики или иначе повлиять на ход следствия.

Сам Разинков в суде заявил, что считает лишним заключение под стражу, поскольку от правоохранительных органов ранее не скрывался, всегда являлся по первому вызову. Само обвинение он считает "чушью". Он уверен, что Тоичкин дал показания из-за внутренней проверки Разинкова в отношении него - глава МО предполагал, что у коллеги могут быть нарушения в декларациях, а Самойленко якобы должна Разинкову денег: однажды он купил ей билеты на самолет, чтобы она смогла вернуться из Черногории.

— Проживаю по адресу, действие подписки не нарушаю, за пределы Санкт-Петербурга не выезжаю, выполняю свою функцию на работе. Не вижу необходимости ограничивать мои действия. В указанном заявлении Тоичкина опасения считаю полной чушью. Никогда ни на кого воздействия не оказывал и не планировал. Считаю данную историю сфабрикованной против меня, — заявил Разинков в суде.

Муниципал также заявил, что по состоянию здоровья ему необходимо оставаться на воле. За неделю до ареста у него была операция на челюсть, сейчас ему надо принимать антибиотики, а в начале апреля снимать швы. Для чего проводилась операция - Разинков не уточнил.

На вопрос журналистов о том, кому могло быть выгодно уголовное дело в его отношении, Разинков не стал отвечать прямо.

— Я думаю вы все знаете фамилию этого человека. Называть ее я не хочу, — сказал Разинков.

Разинков впервые избран в совет депутатов МО "Звездное" в 2014 году. С 2016 года он возглавляет муниципалитет. На выборы он шел от "Единой России". В ноябре 2023 года его членство в этой партии было приостановлено из-за уголовного дела.

Текст и фото Константин Леньков