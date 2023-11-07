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Муниципал 15:15

"Единая Россия" приостановит членство главы МО "Звездное"

фото ЗакС политика "Единая Россия" приостановит членство главы МО "Звездное"

Вопрос о приостановке членства в "Единой России" главы МО "Звездное" Максима Разинкова рассмотрят 8 ноября на заседании районного политсовета, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии. Ранее на муниципала возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). 

- Разинков отстранен от руководства местным отделением партии в МО "Звездное" в результате плановой проверки контрольно-ревизионной комиссии. Заседание районного политсовета, на котором примут решение о приостановке его членства в партии, состоится завтра, 8 ноября, - сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Единой России". 

Поводом для уголовного дела стало непринятие мер по увольнению сотрудницы, которая на протяжении длительного времени не появлялась на работе. По данным "Фонтанки", речь идет о тезке тещи депутата Государственной думы Александра Тетердинко

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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