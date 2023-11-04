Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 15:03

Фонтанка: На главу МО "Звездное" возбудили дело из-за трудоустройства тещи депутата ГД

фото ЗакС политика Фонтанка: На главу МО "Звездное" возбудили дело из-за трудоустройства тещи депутата ГД

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиям (ч. 2 ст. 285 УК) в отношении главы МО "Звездное" Максима Разинкова, пишет издание "Фонтанка". Поводом могло стать фиктивное трудоустройство тещи депутата Государственной думы Александра Тетердинко. Муниципалу может грозить до 7 лет лишения свободы.

По данным издания, Следком уже больше месяца проверяет работу бывшей сотрудницы муниципалитета, ведущего специалиста аппарата муниципального совета  Людмилы Кабановой, которая значилась на этой должности с сентября 2016 года по март 2023 года. Она же приходится тещей депутату Тетердинко. Следствие полагает, что женщина якобы не появлялась на работе, но успела получить зарплаты почти на 3 млн рублей. Главе округа ставят в вину то, что он якобы не предпринял действий для ее увольнения. 

Тетердинко подтвердил "Фонтанке", что его родственница трудилась в муниципалитете, однако рассказывать об эффективности её работы не стал.

Константин Леньков / Фото с сайта "Единой России"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Звездное
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Разинков Максим Андреевич
Упоминаемые персоны
Разинков Максим Андреевич  
Тетердинко Александр Павлович 




Новости4 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама