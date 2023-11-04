Фонтанка: На главу МО "Звездное" возбудили дело из-за трудоустройства тещи депутата ГД

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиям (ч. 2 ст. 285 УК) в отношении главы МО "Звездное" Максима Разинкова, пишет издание "Фонтанка". Поводом могло стать фиктивное трудоустройство тещи депутата Государственной думы Александра Тетердинко. Муниципалу может грозить до 7 лет лишения свободы.

По данным издания, Следком уже больше месяца проверяет работу бывшей сотрудницы муниципалитета, ведущего специалиста аппарата муниципального совета Людмилы Кабановой, которая значилась на этой должности с сентября 2016 года по март 2023 года. Она же приходится тещей депутату Тетердинко. Следствие полагает, что женщина якобы не появлялась на работе, но успела получить зарплаты почти на 3 млн рублей. Главе округа ставят в вину то, что он якобы не предпринял действий для ее увольнения.

Тетердинко подтвердил "Фонтанке", что его родственница трудилась в муниципалитете, однако рассказывать об эффективности её работы не стал.

Константин Леньков / Фото с сайта "Единой России"